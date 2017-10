Jorge Luis Pinto: "No tengo dudas que Perú irá al Mundial"

Objetivo compartido. Jorge Luis Pinto, quien afrontará el repechaje ante Australia como seleccionador de Honduras, confía en la clasificación de Perú a Rusia 2018 antes del desafío de la bicolor frente a Nueva Zelanda.

"Estuvimos pendientes de lo hecho por Perú, ojalá que logre la clasificación para que puedan mostrar lo que es el fútbol peruano. Me alegra lo de Gareca, cambió algunos comportamientos en los jugadores que eran necesarios y no tengo dudas de que Perú irá al Mundial", destacó el ex estratega de Alianza Lima en comunicación con radio 'Ovación'.

La clasificación al próximo Mundial también es ansiada en Honduras, situación que genera el optimismo de Jorge Luis Pinto. "No va a ser fácil, seguimos en la ruta, con muchas ganas y muy ilusionados", reconoció este jueves el reconocido director técnico colombiano.

"Nosotros queremos hacer una buena actuación en el primer partido y luego preparar el encuentro allá. Estamos haciendo la logística de la mejor manera para poder tener a los jugadores de la mejor manera", sentenció.