Jorge Fossati sobre Perú vs. Argentina: "Buscaremos un resultado en contra de la lógica" (EN VIVO)

En conferencia de prensa realizada este lunes, el director técnico de la selección peruana, Jorge Fossati, brindó detalles sobre el crucial enfrentamiento que la Blanquirroja disputará mañana frente a Argentina en el estadio La Bombonera, en el marco de las Eliminatorias al Mundial 2026.

El estratega uruguayo enfatizó la importancia de obtener un resultado positivo ante un rival de alto calibre como el equipo albiceleste, vigente campeón del mundo. "Buscaremos un resultado en contra de la lógica", afirmó, destacando que su prioridad es sumar puntos que mantengan a Perú en la pelea por un cupo mundialista.

Con un mensaje de confianza y compromiso, Fossati aseguró estar tranquilo ante el desafío. "Nosotros vamos a tratar de hacer un buen partido. Lo único que me interesa es que le vaya bien a Perú. Con nuestras armas trataremos de conseguir el mejor resultado", subrayó, aludiendo a la estrategia que implementará frente a un equipo argentino que juega en casa y con gran favoritismo.

Respecto al estado físico de Alexander Callens, uno de los pilares defensivos del equipo, Fossati explicó: "Alexander está bien. Él vino con un dolor y, antes del partido contra Chile, fue sometido a un tratamiento y un entrenamiento progresivo".

En cuanto a la delantera, Fossati fue claro al expresar su preocupación por la falta de goles: "Desde mi punto de vista, hoy por hoy, no veo qué delantero peruano nos pudiera mostrar con hechos una solución clara. Hay que seguir trabajando".

El técnico también se refirió brevemente a la detención de Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol, y prefirió no entrar en detalles. "No me quiero referir sobre ello, porque van a pensar que me meto en excusas. Para algunos son detalles, pero no lo son", señaló Fossati, reafirmando que su atención está completamente centrada en el partido ante Argentina.

La selección peruana ha venido trabajando arduamente en la Videna para llegar en las mejores condiciones a este compromiso tan crucial. Tras la rueda de prensa, el equipo viajará por la tarde hacia Buenos Aires, donde se preparará para enfrentar a la selección argentina.

