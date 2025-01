Jorge Fossati no se arrepiente de haber dejado Universitario por la Selección: 'Es lo más importante'

En una reciente entrevista, Jorge Fossati, ahora exdirector técnico de la Selección Peruana, compartió su perspectiva sobre su paso por el combinado bicolor y la decisión de dejar Universitario de Deportes, club con el que había conquistado el título nacional en 2023.

En cuanto al cuadro crema, el uruguayo reveló que fue una decisión difícil dejarlo, pues se sentía cómodo con los resultados que había obtenido.

"A mí dejar la 'U' me costó, fue una decisión que me costó. Estaba muy bien, mi cuerpo técnico estaba muy bien, estábamos muy a gusto en todo sentido, especialmente con los jugadores teníamos la mejor... Creo que se venía haciendo un trabajo que se veía y otro que no se ven con números", declaró Fossati al programa Fútbol como cancha de RPP.

Sobre la 'Bicolor', Fossati reflexionó sobre lo que significó haber sido técnico de una selección nacional, calificándolo como el mayor honor en el mundo del deporte.

"Había muchas cosas buenas y surgió la selección, y yo crecí en Uruguay, donde dicen que la selección es lo más grande que hay. La Selección siempre es lo más grande de un país y Perú me estaba ofreciendo eso. Yo no me arrepiento de dejar algo querido (Universitario) por lo más importante", afirmó.

Por último, el entrenador uruguayo recordó con gratitud el afecto recibido por parte de los hinchas peruanos. "Cuando llegué a Lima y en Perú recibimos el afecto del hincha, del aficionado. Entonces, me lo preguntas hoy y no me arrepiento, porque fue dejar algo muy querido por otra cosa que es, a mi gusto en el deporte, lo más importante", concluyó.

