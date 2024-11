Jorge Fossati incómodo por suspensiones de Zambrano y López: "Son insólitas"

En medio de una fecha doble vital para Perú en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, la selección nacional recibió un duro golpe: la sanción de Carlos Zambrano y Marcos López tras la goleada recibida en Brasil. Ante esta situación, el técnico Jorge Fossati mostró su incomodidad con lo decidido por Conmebol.

El uruguayo no podrá contar con el zaguero de Alianza Lima, titular indiscutible en su esquema, ante la selección chilena, duelo pactado para este viernes 15 de noviembre en el Estadio Nacional y criticó la sanción que recibió el 'Kaiser'.

"No es sorpresa. Lo sabemos hace unos diez días. Es él y Marcos López (no convocado). Otra cosa rara que le pasa a la selección. Hace una fecha uno de los rivales tenía un suspendido (Darwin Núñez en Uruguay) y pudo jugar contra nosotros. En la anterior, el DT peruano, independientemente como se llame, no pudo ir a la cancha porque su equipo entró dos minutos tardes en la Copa América", señaló Fossati en primer lugar.

"Ahora esto sucede por una denuncia de uno de los oficiales de los cientos que hay en cada partido. Lo de López fue por una reacción por lo que paso en el penal (frente a Brasil). Según el comisario, a Carlos por un insulto. Yo no recuerdo una denuncia de este tipo. Nuestro deber es buscarle solución a los problemas. Es lo que trataremos de hacer con estas ausencias insólitas, raras, no sé como llamarle", añadió, claramente incómodo.

El entrenador de la blanquirroja tiene a disposición seis nombres para formar su tridente defensivo ante Chile, Miguel Araujo y Alexander Callens han sido los que normalmente acompañan a Zambrano, quien actúa como líbero en el esquema de Fossati. El tercer defensa sería elegido entre Aldo Corzo, Luis Abram o Erick Noriega, así como Renzo Garcés.

Otra opción sería incorporar a Renato Tapia como líbero, una posición que ya ocupó en algunos encuentros con la blanquirroja y donde tuvo buenas actuaciones.

