El entrenador de la Selección Peruana, Jorge Fossati, tuvo palabras de elogio para Paolo Guerrero, quien este 2024 jugará la Liga 1 por la Universidad César Vallejo.

El técnico uruguayo, que ya inició labores con miras a los dos primeros amistosos de Perú, destacó la vigencia en el fútbol del ‘Depredador’.

“Yo estoy feliz que Paolo empiece a jugar en la liga peruana. Demostró toda su jerarquía en el exterior, y el año pasado demostró su vigencia defendiendo a LDU. No solo estando en el plantel, sino siendo protagonista en el torneo ecuatoriano y en la Copa Sudamericana”, dijo Fossati a Depor.

En ese sentido, pidió que no se mire el DNI del jugador, que acaba de cumplir 40 años y viene de ser campéon en Ecuador con LDU.

“Yo no tengo ninguna desconfianza de la vigencia de Paolo. Lógicamente lo seguirá demostrando. No es un jugador que anda deambulando cinco años por el mundo, no es el caso de Guerrero. Está volviéndose un jugador vigente, por eso insisto que no miren el DNI, miren el rendimiento. Miremos la vigencia, la actualidad, ya que la jerarquía se vio demasiado”, dijo.

Como se sabe, la Selección Peruana jugará en la próxima fecha doble FIFA con Nicaragua y República Dominicana, que se realizarán en marzo, en Lima.

