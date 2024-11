"Es mi sueño": Ex DT de Universitario se postula para REEMPLAZAR A FOSSATI

Ante la ola de malos resultados, la continuidad de Jorge Fossati en la Selección Peruana está más cuestionada que nunca y, en medio de esa discusión, apareció un candidato a sucesor.

Como se recuerda, en la Copa América, la bicolor fue eliminado en primera ronda y siendo último en su grupo con apenas un punto, luego de haber sido subcampeón en 2019 y cuarto en 2021.

De la misma forma, pero aún sin terminar, en las Eliminatorias la blanquirroja va última colocada tras empatar ante Chile y perder contra Argentina. Hasta hoy, la idea de juego no resultó.

En ese contexto y luego de recuperar su libertad tras ser detenido preliminarmente por doce días, Agustín Lozano anunció que todo el comando técnico iba a entrar en una rigurosa evaluación.

Por ello, los candidatos comienzan a sonar en las puertas de la Videna, como el de un exentrenador de la 'U' que, a sus 62 años, confesó que es su sueño ser el seleccionador nacional del Perú.

Y hablamos de Ángel Comizzo, técnico campeón con Universitario de Deportes en la temporada 2013 y actual DT del Atlético Grau, quien confesó su deseo de ser el sucer de Jorge Fossati.

“Uno de mis sueños es dirigir a la Selección peruana. ¡Que me den la posibilidad!", comenzó reconociendo el experimentado estratega argentino en el programa digital 'Entre Ceja y Ceja'.

"Hay que trabajar con jóvenes. Hoy, Bolivia está por encima nuestro. Lo de Rusia 2018 fue una isla que no se aprovechó. Durante uno o dos Mundiales no vamos a ir. No hay otra manera de salir de este pozo”, sentenció.

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

VIDEO RECOMENDADO: