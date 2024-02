Frontal. El técnico de la Selección Peruana, Jorge Fossati, no tuvo reparos en responderle de forma directa y sin pelos en la lengua al periodista Eddie Fleischman, a quien tenía al frente en una entrevista en vivo.

Como se recuerda, días antes el periodista de Willax había calificado como “arrugador” al técnico uruguayo por no jugar un amistoso con Italia y preferir enfrentarse a equipos centroamericanos. En esa misma crítica usó la palabra “cagón” y esta generó la molestia del entrenador.

“Usted hizo un comentario en redes que me llegó. Usted, directa o indirectamente, dice que yo no acepté o que no se aceptó el juego con Italia. Utilizando sus palabras exactas: arrugué, cagón. Yo no soy cagón, yo no arrugo, y tengo 30 años de profesión como entrenador que hablan por mí mismo”, inició Fossati.

Entonces, Fleischman interrumpe, dice que la palabra “cagón” no iba dirigida a él y se reafirmó en señalar como una “decisión equivocada” no jugar contra Italia.

“Y bueno, perfecto, es una decisión equivocada. Pero no le voy a aceptar que es un cagón o de alguien que arruga. Lo que yo hice, señores peruanos, hinchas peruanos -que son los que me interesan-, dije rivales sudamericanos y/o centroamericanos. Estaba bueno, para mi gusto, para reencontrarnos con los hinchas peruanos (...) Equipos superior dice, Por ahí es él (Fleischmann) el que arruga”, explicó.

Perú tiene pactados dos amistosos -los primeros de la era Fossati- en la fecha doble de la FIFA, el primero con Nicaragua el 22 de marzo y luego contra República Dominicana el 26 del mismo mes.

