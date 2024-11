FOSSATI DEBE DEJAR LA SELECCIÓN gane, pierda o empate ante Argentina | OPINIÓN

Ayer, antes de subirse al vuelo que transportaría no solo a los jugadores y al comando técnico de la Selección Peruana, sino a 33 millones de ilusiones mundialistas, Jorge Fossati tuvo su declaración más desafortunada, pero también la más sincera de todas hasta el momento. ¿Qué dijo? Pues que, ante Argentina, “yo no me juego nada… o, si me juego, yo no lo siento así”.

El ‘Nonno’ quedó pintado de cuerpo entero, para los que aún dudaban de su compromiso con los intereses nacionales (cero). El técnico uruguayo, frontal como solo es él, Juan Reynoso, y algunos otros cuantos DT alrededor del mundo, reconoció que él no vibra con la bicolor, no siente las ganas ni el deseo de una clasificación ni, mucho menos, sufre por seguir en el fondo de la tabla.

Nada. Al aún seleccionador nacional no le produce nada la mala racha ni la casi confirmada eliminación peruana. Quizás por eso, por esa frialdad que ahora declara sin siquiera ruborizarse, es que cuando está empatando contra el único equipo que está peor que el suyo prefiere cambiar hombre por hombre y asegurar un punto, que arriesgar por pasión y soñar con el triunfo.

Cero pasión y cero riesgos, pero 100% de necedad para insistir en una alineación que no le tolerábamos a su antecesor, el ‘Cabezón’, pero que sí se la aguantábamos a él. Y como ya sabíamos que iba a suceder, “perder” se volvió un verbo regular desde que Jorge Fossati cambió Ate por San Luis. Así gane, pierda o empate, la ‘Era del Nonno’ hoy debe de llegar a su fin.

No se puede quedar un día más en la bicolor. ¿Para qué? Si hoy acabara todo, ¿qué herencia, escuela, revelación o lo que fuera le deja el uruguayo al Perú? Nada, ¿verdad? Porque hasta la buena defensa, como se vio en el partido anterior, solo depende de si Zambrano está jugando o no y de nadie más. Verificado.

* Felipe Quelopana, brasileño de nacimiento, es comentarista deportivo en Perú21.

