“Johnny, no pises el suelo porque hay cangrejos”, decía su padre mientras observaba cómo nadaban sus hijos. Johnny, con tres años de edad, obedecía e iba de lado a lado, nadando 100 metros. Así aprendió a nadar en la desembocadura del río Colán en Piura. “Ahí me di cuenta de que sería nadador, porque me fue muy sencillo”, recuerda nuestro otrora dos veces finalista olímpico.

Bello también ha logrado 10 medallas de oro en tres sudamericanos y 12 medallas de oro en el Bolivariano de Maracaibo. Y hoy, a sus 71 años, lidera la academia de natación que lleva su nombre. Espacio para el deporte que también ha sido afectado por la pandemia y que espera el reinicio de sus operaciones.

Confiesa que ya no nada y que a estas alturas de la vida, y con tres hijos, solo le falta ser abuelo. Mientras lo dice, ríe y detrás de él se alcanza a leer una frase inscrita en una de las paredes de la academia: “Sube y nunca te detengas”. “También quiero decir que soy cristiano creyente; es importante en la vida”, agrega.

-¿Cuál es la situación de las academias de natación en esta pandemia?

No tenemos ninguna respuesta. Hemos mandado todos nuestros papeles al Minsa, hasta le hemos escrito una carta al presidente de República y nadie nos ha contestado nada. Supuestamente somos parte del grupo 4 de la reactivación, pero me parece un poco injusto; bueno, si fuéramos una piscina pública, entiendo. Pero somos una academia de natación.

-¿Cuál es la probabilidad de contagio en una piscina?

Según la OMS, los métodos de filtración, desinfección y concentración de cloro que se usan en las piscinas garantizan la muerte de cualquier virus, como el COVID-19. Además, cuando son piscinas temperadas, cerradas, hay un vapor de cloro en el ambiente que mata todo. Los deportistas calificados están nadando en la piscina del Campo de Marte; son 80 deportistas y no ha habido ni un solo caso de contagio.

-¿Y en el contacto profesor-alumno a la hora de la instrucción y en la relación entre los alumnos no hay riesgo?

Es que estamos con el protocolo. El profesor tiene que estar con su mascarilla y fuera del agua. No hay contacto. Los alumnos no estarían juntos y se ubicarían a una distancia de, al menos, seis metros.

-¿Por qué nadar en pandemia?

La gente que está en más riesgo es la gente obesa. En natación mueves todos los músculos. Te ayuda a bajar de peso. Yo recomendaría que la gente nade.

-Además de logros, ¿qué le ha dado la natación?

Bueno, me ha hecho una persona disciplinada. Lo he hecho como deporte de alto nivel. Pero hay gente que lo hace como terapia; efectivamente, cuando nadas, te sientes rejuvenecido.

-¿Qué hace diferente a la natación?

Es el deporte más completo, es el deporte que usa más músculos. Además, lo haces en un medio distinto, como es el agua, un medio que evita mucho las lesiones. Cuando corres o saltas o boxeas, te puedes lesionar. En cambio, en el agua es muy difícil. Por eso mucha gente mayor nada.

-¿Profesionalmente, cuándo empieza a nadar?

Mi padre era un mayor FAP que fue destinado a Piura. En la zona donde vivían los oficiales, había una pileta ornamental. Como hacía mucho calor, mi papá, que era el jefe de la base, decidió cortar esa pila y hacerla una especie de piscina chica. Yo tendría dos años y medio, y me metía a esa piscinita. Como yo no sabía nadar, buceaba. Por eso siempre recomiendo a los principiantes que buceen primero, porque te da aire. Bucear te empieza a soltar dentro del agua y te da confianza. Pero a mi padre lo cambiaron a Lima cuando yo tenía 7 años. Y había un entrenador que era el capitán Carlos Mora, era entrenador del club Los Delfines. Habló con mi papá para que me prueben. Nos citaron al colegio Champagnat, que es donde entrenaban. El capitán dijo que nade, pero mi papá dijo que no. “Ponlo con tu mejor nadador”, dijo mi papá. Me pusieron un nadador que era un año mayor. Nadamos 25 metros. Me ganó con las justas. El capitán le dijo a mi papá: “Tus tres hijos tienen beca”. Así comencé, a los 7 años.

-¿Su padre lo vio triunfar?

Él y mi madre iban a los torneos. Creo que él fue un factor importantísimo en lo que he logrado.

-¿Hoy cómo le va al Perú en la natación a nivel competitivo, al margen de la pandemia?

Nos va como nos ha ido siempre: más o menos. Pero hay mucho talento. Lo que pasa es que nosotros no sabemos cómo desarrollar nuestro talento al máximo. Hay muchas cosas que nos desunen. Es un tema de cómo somos.

-¿Hay que reinventarnos como peruanos?

Así es. Talento tenemos, somos un país que tiene todo. Pero no lo sabemos aprovechar.

-¿Con la costa que tenemos deberíamos ser potencia en natación?

Tenemos tres mil kilómetros de costa. La otra vez conversaba con una señora de Asia, un pueblo que vive junto al mar. Me contó que tenía como ocho hijos, pero ninguno sabía nadar. Ella y su marido tampoco sabían nadar. Y han vivido toda su vida junto al mar.

-¿Sería necesaria una política de Estado?

Si somos un país con una costa tan extensa, debería haber una política que dicte que todos los niños deberían saber nadar.

-¿Su talento ha sido heredado?

La menor de mis hijas está nadando muy bien y estamos viendo para que se vaya a nadar a la Universidad en Michigan, donde fui yo. Con ella estamos apuntando a las olimpiadas de París.

-Usted ha llegado a dos finales olímpicas: ¿qué le faltó para ganarlas?

Entrenamiento, mente y que las cosas se den.

-¿El Perú es justo con usted?

Yo creo que sí. Cuando he sido campeón, era una cosa increíble el público. Vivo de mi deporte y estoy orgulloso de ser peruano.

- “Me llamo Juan Carlos Bello Angosto. Me dicen Johnny porque, cuando era chiquito, era muy rubio. El campeón de entonces se llamaba Johnny Weissmuller. Como yo era chiquito y nadador, me decían Johnny. Tengo 71 años. Nací en Miraflores, el 6 de enero del 49”.

- “Estudié Educación Física en la Universidad de Michigan. He sido campeón sudamericano 10 veces, he sido campeón bolivariano 14 o 15 veces, he sido campeón de EE.UU. y he sido campeón universitario en EE.UU. Tengo como seis medallas de oro en torneos de Canadá”.

- “También fui presidente de la Federación Peruana de Natación. Ahora estoy abocado a que mis hijas puedan acabar sus estudios universitarios y que lleguen en el deporte lo más lejos que ellas puedan. Y tengo un hijo varón que vive afuera, tiene 41 años. Él hace gym, yoga y ahora está haciendo surfing”.

