Johana Cubillas: "Sé mucho más de fútbol que muchos de los hombres que me han atacado" [Entrevista]

Johana Cubillas es al fútbol como el imán al metal: solo bastó que se encontraran para nunca más separarse. Para esta empresaria y periodista deportiva, el deporte rey es esencial en su vida y es uno de los valiosos tesoros que ha podido encontrar a lo largo sus 27 años que lleva a cuestas.

Hija de una de las joyas futbolísticas que ha podido tener el balompié peruano y dueña de hasta tres negocios que van a viento en popa, Johana Cubillas es una mujer empoderada que no le toma importancia a cualquier comentario que quiera desmerecer su trabajo, especialmente, el que tiene que ver con un balón de fútbol.

¿Cómo ves a la selección peruana actualmente?

— Este grupo está totalmente unido y creo es la primera vez en años que se ve a jugadores con la certeza que pueden lograr el objetivo. Ya tienen una mentalidad ganadora y que no se amilana ante ningún equipo rival. Prácticamente hemos salido a jugarle de igual a igual a todos los equipos, conociendo nuestras carencias.

Y asumo que Ricardo Gareca tiene mucho que ver en este proceso…

— Lo de Ricardo Gareca es indescriptible. Lo que ha hecho él, en el fútbol peruano, hay que agradecérselo de rodillas. Nos está regalando una ilusión y ese sentimiento de estar cerca a un Mundial luego de 35 años. Y eso que, en un inicio, mucha gente no creía en él. Es el único técnico que entendió cómo es que se tiene que manejar al jugador peruano y quizá le debió haber sido complicado y difícil.

Tú, como periodista deportiva, ¿cómo crees que se debió tratar el tema de Paolo Guerrero? ¿Hubo una cierta ligereza en abordar este caso?

— Lo que día a día vemos en la noticias es un desastre, sobretodo, en el periodismo de espectáculos que se mete mucho en hablar de temas tan delicados como un caso doping. Es un tema sumamente delicado en el cual, información oficial, hay poquitísima. Y la gente debería basarse solo en eso. No puede ser que un post de Facebook de una persona X tenga más poder que la verdad.

¿La prensa deportiva peruana ha sido responsable con en este episodio en el fútbol peruano?

— No, tampoco. He escuchado un montón de periodistas diciendo que ‘es normal’ que los jugadores a cierta edad ‘jalen’. Eso es hasta una falta de respeto para mi papá. Lanzar así una información es terrible, como fue el caso del argentino Aldo Proietto que salió a decir que Paolo Guerrero era un ‘falopero’. Yo no entiendo por qué a ese tipo no lo denuncian. No es posible que dañen así la imagen de nuestro mejor jugador.

"Me mandaban a cocinar, planchar y lavar"

¿Por qué publicaste un tuit en el cual decías que el fútbol saca el peor lado de los peruanos? ¿A qué te refieres?

— Porque a la gente la vuelve demasiado susceptible a alimentarse de cualquier información. Todo lo toman por cierto, quieren atacar a todo el mundo. El fútbol es el reflejo de la sociedad. Cuando tienes una sociedad que no está bien educada o sus niveles de comprensión y de análisis son bajos, se proyecta en las redes sociales. Y es una lástima, porque si esto pasa en el mundo del deporte, como en el fútbol, como será en temas más profundos.

Recuerdo que, cuando mostraste una postura respaldando a Claudio Pizarro, tuviste muchas críticas. Sin embargo, muchas de ellas no fueron por el jugador en sí, sino, por el simple hecho que, quien lo decía, era una mujer. ¿Cómo afrontas estas situaciones?

​— Recuerdo que en las respuestas, me mandaban a cocinar, a planchar y lavar. Pero yo sé mucho más de futbol que muchos de los hombres que me han atacado. Hay mucho machismo en el país pero también lo hay en las mujeres. Yo, en el tuit que hice, quizá mi error fue usar 140 caracteres para algo que quizá ameritaba un mayor análisis. La realidad es que detrás del caso Claudio Pizarro hay un trasfondo social en el cual, el mayor porcentaje de gente del país no se siente identificado con la historia de él.

¿A qué te refieres con ello?

— Te pongo el caso de mi papá: mi papa salió de abajo, de Puente Piedra, de origen muy pobre. Tuvo que luchar un montón para llegar donde está y la gente se identifica más con eso porque es la realidad de la mayoría de personas en el país. En el caso de Claudio Pizarro, él proviene de una familia de Lima más o menos acomodada, entonces la gente siente que, de ser de esa clase social, él no tuvo el camino difícil para llegar a donde llegó. Cuando en realidad no es así. A Pizarro se le atribuye el hecho de no ganar nada con la selección peruana, pero la selección peruana no ha ganado nada en 35 años. Yo no he visto que ni al ‘Cóndor’ Mendoza lo ataquen así.



Puedes ver este video en el cual ella argumenta más sobre el caso de Claudio Pizarro:

Sobre Claudio Pizarro en domingo de censo!⚽️☝🏾 y ustedes qué opinan? Con respeto ah! #amíconfútbol #Pizarrinha #ModoSele #Perú #LosConvocables Una publicación compartida por Johana Cubillas (@jocubillas) el 22 de Oct de 2017 a la(s) 12:45 PDT

Anteriormente, ¿has tenido un episodio de estas características que te haya marcado o que aún lo recuerdas?

— Luego del tuit que publiqué sobre Claudio Pizarro, un tipo a mí en Twitter me puso que tenía ganas de pegarme y eso fue el comentario que más me impactó. O sea, la gente se puede burlar y todo, pero ya el hecho ir a cosas más violentas, no se puede permitir de ninguna manera. Además, estos comentarios los tomo de quien viene. Yo te juro que vivo bastante tranquila, no tengo mucho tiempo para darme cuenta para ver si la gente me quiere, o no. Me da pena que los hombres ataquen a las mujeres de esa manera. Y también me da pena que las mismas mujeres me ataquen tanto. El país va a cambiar cuando tenga una mejor educación.

"TODO EL DÍA VEO FÚTBOL"

¿Qué opinas acerca de la pena de muerte? ¿Piensas que debe ser aplicable en Perú?

— Estoy a favor totalmente, no tengo ningún reparo en decirlo. Para mí, esos tipos que van violando niños, no sé para qué existen. No lo entiendo, y mucho menos en un país en donde vas a la cárcel y no existe eso de que ‘te van a recuperar como persona’. Las cárceles son un bodrio. Me pongo en los zapatos de las mamás a las que les violan sus bebés y me pregunto: ‘¿para qué existen?’. No comprendo una explicación lógica para que esos tipos sigan en este mundo. Lo contaminan, no deberían existir.

La justicia peruana tampoco ayuda…

— La justicia en este país es un desastre. A las mujeres las tienen que dejar casi muertas para que recién, una denuncia pueda proceder por violencia de género. Y no creo en la cadena perpetua porque están comiendo de mis impuestos.

¿Qué significa el fútbol para ti?

— Toda mi vida he vivido con el fútbol. Todo el día veo fútbol. Un día para mí sin futbol no es un día normal. Si vieran lo que yo vivo diariamente, me dirían: ‘Asu, cómo el fútbol puede estar en gran parte de tu vida’. A mi mamá la tengo seca porque yo soy de gritar los goles. Muchos creen que mis gustos por el fútbol son por mi papá, pero en realidad son por parte de mi hermano Augusto. Cada vez que escribo una nota, la primera consulta que hago es a mi hermano. Él es aficionado al fútbol. Es una persona que lee el fútbol desde un punto totalmente objetivo.

¿Qué mensaje le darías a aquellas chicas que quisieran ejercer el periodismo deportivo especializado en fútbol?

— Si tú te vas a llevar por comentarios como “me van a molestar”, mejor no te dediques a esto. Si quieres estudiar periodismo deportivo, olvídate de que hay diferencias entre hombres y mujeres. En lo que sea que hagas, si eres la mejor, no te van a decir absolutamente nada. Yo en este momento de mi vida soy periodista deportiva y también he estudiado administración. Entonces más me estoy enfocando en mis negocios. En mi caso, primero estudié administración y luego fue el periodismo.

¿Te interesaría el modelaje?

— No me interesa el modelaje, no me interesa la farándula ni los realitys. A mí solo me importa el fútbol, los deportes, mis empresas y mi familia.