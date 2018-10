Johan Fano sobre la 'U': 'No nos salvaremos solo con garra y luchando'

Johan Fano , ex delantero de Universitario de Deportes , alejado ya de las canchas, se pronunció sobre la complicada situación del cuadro crema con el descenso.

En conversación con el diario El Comercio, el 'Gavilán' aseguró que la 'U' necesitará más que garra para salvarse de la baja.

"Solo con garra y luchando no nos vamos a salvar. Hay que sumarle planificación futbolística, pero ambos tienen que ir de la mano. Va a ser bastante difícil, pero para mí Universitario se va a salvar", señaló Fano.

DENIS Y EL LOCO

Por otro lado, Johan Fano resaltó el esfuerzo que Germán Denis, reciente incorporación de Universitario, viene realizando en los últimos partidos de la escuadra merengue.

"Tiene trayectoria y lo que le está pasando a Denis es lo que yo viví: agarrarle cariño muy rápido a la ‘U’. El hincha no le va a pedir cien goles, pero sí que salga con la camiseta llena de sudor", indicó el ex artillero.

Sobre las críticas al 'Loco' Vargas, capitán de la 'U', Fano hizo hincapié en su importancia en el camerino y prefirió dejar de lado su polémico peso.

"Juan Manuel ama a la ‘U’ y no es la idea criticar por criticar. Él es un referente y le da mucha confianza a los más chicos del plantel. Uno no puede salir a decir si está bien o no su peso", aseveró.