¿Joao Grimaldo firmará por Alianza Lima? Esto es TODO LO QUE SE SABE

Joao Grimaldo la pasa muy mal en su actual club, el FK Partizán, luego de que sus tres últimos técnicos decidieran no contar con él y, ante eso, estallaron los rumores de una posible repatriación.

Como se recuerda, Savo Milosevi, Marko Jovanović y Srđan Blagojević coincidieron en que el peruano tiene “cierto” talento, pero no rinde en entrenamientos: no corre ni retrocede como el resto.

Por ello, el exextremo celeste se quedó sin espacio en el equipo europeo y, pese a los tres años más de contrato que tiene, debería de buscar un nuevo reto por allá o por acá, en su querida patria.

Es en ese contexto y a sabiendas de que Alianza Lima busca fichar "a un peruano más", que los murmullos alrededor del estadio en el barrio de Matute, Alejandro Villanueva, no se hicieron esperar.

Pero ¿los rumores son ciertos? ¿Joao Grimaldo volverá al fútbol peruano? ¿Se pondrá la blanquiazul? ¿Lo llamaron desde La Victoria? Aquí te contaremos todo lo que se sabe hasta ahora.

¿Grimaldo tiene oferta de Alianza Lima?

La respuesta corta es "no", la mediana "aún no" y la extensa es que, en Alianza, todavía no han cerrado su plantilla, pero -al haber completado su cupo de extranjeros- sólo pueden traer jugadores nacionales.

Sin embargo, de extremo, los íntimos ya están cubiertos con D'Arrigo y E. Castillo por un lado y Quevedo y Lavandeira por el otro; es decir, las probabilidades de ver a Joao Grimaldo de blanquiazul son pocas.

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

VIDEO RECOMENDADO: