¿Pega la vuelta? Joao Grimaldo compartió con sus excompañeros de Sporting Cristal

Joao Grimaldo está en nuestro país y aprovechó para visitar a sus excompañeros de Sporting Cristal en las instalaciones de la Florida, club donde jugó desde 2020 hasta 2024 antes de migrar al fútbol serbio.

El atacante peruano llegó tras el entrenamiento de los rimenses en la pretemporada bajo las órdenes de Guillermo Farré, donde aprovechó para saluda y tomarse algunas fotos con los jugadores celestes.

Grimaldo jugó en 114 ocasiones con los 'bajopontinos', anotando 16 goles y dando 14 asistencias.

La visita se da luego de que se supiera el duro presente del atacante nacional en el Partizán de Serbia, donde su técnico cargó contra él.

"No es que no esté en ritmo competitivo, está en proceso de formación. Por el momento, no está listo para ser utilizado", señaló su entrenador Marko Jovanović.

El 31 de julio, el peruano de 21 años firmó por el elenco serbio y en este 2024, disputó solo cinco duelos por el torneo local y cuatro duelos en el certamen internacional. Además de los últimos 11 juegos, solo disputó 10 minutos de un partido.

