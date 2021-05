Jefferson parece el capricho del destino. El elegido por el fútbol y para Alianza Lima. Antes de nacer ya había llegado a Matute y ya había escuchado el canto de las tribunas cuando la pelota ingresaba al arco rival. Su abuela y su madre vivieron en la explanada de Occidente del estadio aliancista. “Más hincha de Alianza, imposible”, me dice y rompe la seriedad aparente de sus palabras. Su familia fue reubicada en Villa El Salvador, donde el jugador se crio y de donde partió a la victoria. “Mi madre se sacaba la mugre por nosotros”, agrega y sus palabras otra vez interrumpen la seriedad aparente del jugador que ha brillado en Holanda, Alemania, Emiratos Árabes Unidos y Rusia.

Jefferson Farfán es uno de los embajadores de la campaña Alimentatón 2021 del Banco de Alimentos Perú, que pone el foco en los más de 3 millones de peruanos que sufren la carencia de alimentos de manera diaria. Quienes deseen sumarse a esta colecta virtual de alimentos pueden realizar sus donaciones ingresando a bancodealimentosperu.org/donación, vía Yape 959477707 o en el BCP.

En casa a veces no había para repetir plato si el hambre arreciaba, a veces faltaban monedas para comprar los útiles escolares. “A mi mamá le costaba doble trabajo conseguirlo. Era bailarina de música negra en una agrupación”, recuerda Jefferson, que no heredó el arte del baile, pero sí el arte de hacer goles, que hasta ahora son más de 200 en lo que va de su carrera.

Alejado de las canchas por una lesión, luego de su retorno a Alianza Lima, Farfán contesta el teléfono. Está en su casa, desde donde acaba de ver el triunfo de su equipo por 2-0 ante la otra Alianza, Universidad, en la Liga 1. Su equipo, el club que dejó hace 17 años, retorno que ha quedado suspendido. “Volveremos a encontrarnos pronto”, asegura el delantero de 36 años de edad.

-¿Cuándo fue la primera vez que viste jugar a Alianza?

De niño, en el tiempo de Waldir Sáenz, Darío Muchotrigo. Me colaba entre la gente para entrar al estadio gratis.

-¿Cómo hacías para colarte?

A las personas que iban solas al estadio les pedía: “Señor, para entrar con usted”, porque a los niños no les cobraban. Y siempre entraba. Toda mi vida he sido hincha de Alianza. Es más, cuando jugaba en Municipal, me gustaba mirar los partidos de Alianza.

-¿Primero pateaste una pelota o primero fuiste hincha de Alianza?

Mi mamá dice que en el corralito donde me tenían siempre me regalaban carritos y varias cosas, y yo no les hacía caso. Pero me tiraban una pelota, y era lo que más disfrutaba; empezaba a patear por todo el corral la pelota. Mi abuela dijo: “Será futbolista”.

-Cuando dejas el Perú, ¿representó un cambio radical partir a Holanda, te costó?

Fue especial. En el PSV me armaron muy bien con vitaminas, con comida súper sana y trabajos físicos, totalmente distintos a lo que hacía en el Perú. Eso me ayudó a enfrentar a tremendos defensas (ríe), a jugadores de talla mundial; con el cuerpito que tenía en Alianza no me alcanzaba (ríe). Todo lo bueno cuesta. Soy muy cercano a mi familia, los primeros meses no fueron fáciles, me quería regresar, nunca me había separado de mi madre. Pero yo quería triunfar en el extranjero, ser un jugador de élite, jugar un mundial.

-¿Llegar al PSV y al Schalke 04 han sido las cimas?

Los momentos importantes de mi carrera han sido todos. Soy un agradecido, siempre con la humildad del caso; enfrentarme a tantas estrellas y jugar con tantas estrellas.

-¿De niño como quién querías ser?

Siempre quise ser yo. Pero me gustaba acercarme a los más grandes y pedir consejos, quedarme con ellos a practicar.

-¿Recuerdas el consejo de algún grande?

Cuando llegué al PSV de Cocu, de Mark van Bommel. Ellos tenían mucha fe en mí. Me decían: “Tú vas a llegar lejos, si quieres llegar lejos. Todo dependerá de ti, la capacidad la tienes”. Cuando ganamos los cuatro títulos en Holanda, ellos me hablaban mucho y Cocu me decía: “Ya estás cerca de irte”, que ya había demostrado lo que tenía que demostrar en Holanda.

-¿Y cuán lejos has llegado?

He llegado a cumplir sueños que siempre tuve en la cabeza.

-¿Qué te faltó?

Quizás me faltó haber jugado un mundial más. Tuve la poca fortuna de no haber podido disfrutar de jugar una final de Champions. Con Schalke y PSV llegué a semifinal. Ese bichito se me quedó, me chocó mucho.

-¿Cómo te recuperas del mal momento?

Soy una persona muy tranquila. Soy de las personas que me he caído muchas veces y le he dado vuelta rápido a la situación, porque tengo una familia y un entorno súper importante para mí, eso me llena de fuerza.

-¿Por qué volviste al Perú?

Sentía que era el momento de volver. Quería estar más cerca de los míos, más en estos momento tan complicados que se viven. Y más aún para jugar en el equipo que amo.

-¿Cuando Alianza Lima desciende temporalmente a segunda, empieza tu retorno al club?

No sé. Pero sentía que en cualquier momento iba a llegar el día que siempre soñé.

-¿Alianza sin Jefferson puede alcanzar lo que se ha soñado para esta temporada?

Alianza con Jefferson o sin Jefferson puede soñar con todo.

-Entiendo que no quieres hablar de la lesión, ¿pero cómo te sientes?

Estoy tranquilo, estoy bien.

-Este regreso a Alianza a tus 36 años también podría ser una forma de ir alistando la cancha para el retiro.

Eso lo decidiré en algún momento, no sé cuándo. Yo sigo teniendo las mismas ganas, la misma actitud, el mismo compromiso de querer siempre estar en el fútbol, que es mi pasión. Soy un agradecido y espero terminar de la mejor manera mi carrera.

-¿Ese final de tu carrera será al lado de Paolo Guerrero en Alianza?

Ese sería mi mayor sueño.

-¿Lo has hablado con él?

Miles de veces.

-¿Volverá a Alianza en 2022?

No lo sé.

-Para muchos, Pizarro, Guerrero y tú son los delanteros más exitosos que ha tenido el fútbol peruano.

Yo siento que he hecho una carrera importante. Paolo ni qué decirte, mi compadre ha hecho una carrera alucinante. Feliz porque hemos crecido juntos. Él es el goleador histórico de la selección, yo soy el segundo goleador histórico de la selección. Hemos jugado un mundial juntos. Solo falta la cereza en el pastel, que sería que él vuelva a Alianza.

-¿Para 2022?

Ojalá.

-¿Cómo ves tu futuro: empresario, técnico, dirigente u otro?

No lo he pensado.

-¿Con qué sueñas?

Con ser feliz como siempre lo he sido y que mi familia tenga salud, todos los peruanos y yo.

AUTOFICHA:

- “Soy Jefferson Agustín Farfán Guadalupe. Tengo 36 años. Nací en Lima y crecí en Villa El Salvador. Estudié en el Alfonso Ugarte de Santa Anita y luego en los Reyes Rojos, entré en segundo de media y tuvimos el apoyo de Constantino Carvallo”.

- “Constantino Carvallo siempre nos decía que los estudios eran súper importantes, que teníamos que asociar el estudio con el fútbol y que nos iba a ir muy bien, siempre nos aconsejaba. Entre clubes y selección yo creo que he hecho un poco más de 200 goles”.

- “La campaña del Banco de Alimentos, Alimentatón 2021, se trata de apoyar a los que más lo necesitan; y sumarme a todas las campañas que sean necesarias para apoyar a los niños y a la gente que más lo necesita. Hay que unirse a la campaña porque son personas que están pasando momentos difíciles”.

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR

Zack Snyder nos habla sobre su última película “El Ejército de muertos”