"Me vendió humo": Jefferson Farfán reveló que Jean Ferrari quiso ficharlo cuando jugaba en Dubái

En una reciente entrevista, Jefferson Farfán reveló que Jean Ferrari, actual administrador de Universitario de Deportes, intentó ficharlo para el FBC Melgar.

Según la 'Foquita', Ferrari lo contactó directamente para negociar su llegada al equipo arequipeño mientras todavía jugaba en el Al Jazira.

"Aparte de Alianza, (recibí ofertas) directamente del 'Muni'. Me acuerdo de que, en un momento, Jean Ferrari me habló para ir a Melgar cuando yo estaba jugando en Dubái", reveló en un streaming de 'Cristorata'.

Sin embargo, tras una conversación en el exfutbolista crema, el acuerdo no se concretó. "Le digo: 'Ferrari, ¿me vas a pagar lo que me pagan en Dubái?' Me dijo: 'Jefferson, dime los números...'. Me vendió humo. Le doy los números y me bloqueó", agregó entre risas.

Además, Farfán recordó una anécdota de su infancia, cuando asistió a una prueba en las divisiones menores de Universitario de Deportes.

“En la ‘U’ yo tuve la oportunidad de jugar. Simplemente, me cobraron y por eso que no me quedé. Fui de chibolo a una prueba y me fue muy bien, metí dos goles", comentó.

