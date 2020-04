Jefferson Farfán hizo de sus primeras celebraciones de gol con Alianza Lima -mostrando una marca en el pecho- una costumbre. Cada vez que la ‘Foquita’ inflaba las redes, el jugador se sacaba la camiseta y, con la prenda que llevaba debajo, le hacía publicidad a una firma deportiva (Nazaro).

Han pasado muchos años desde que no se ven esos festejos en Jefferson Farfán. Claro, los tiempos han cambiado. Y precisamente, recordando esas épocas, el jugador de la selección peruana confesó cuánto ganaba por gol anotado con Alianza Lima, con esa peculiar celebración.

“300 soles por golcito. En esos tiempos que uno está ‘misio’”, reveló Farfán, en una divertida transmisión en vivo de Instagram, que compartió con Luis Advíncula.

Luego de que Farfán también contara que llegó a usar zapatillas de esa marca, el atacante de Lokomotiv dio más detalles. “En esos tiempos, no paré hasta Ancón, para una sesión de fotos. Me puse mis zapatillas, me puse el polo y el calzoncillo Nazaro”, relató, entre risas.

La confesión de Jefferson Farfán sobre los goles en sus inicios en Alianza Lima. (Video: Instagram)

¿Farfán y Advíncula en la 'U'?

Luis Advíncula intentó incomodar a Jefferson Farfán con una pregunta comprometedora, en la cual le consultó si defendería los colores de Universitario de Deportes. El exjugador Alianza Lima fue tajante y negó vestirse de crema en su retorno al Perú.

“En la actualidad, cuando regrese al Perú, no hay forma. En algún momento me reuní con Alfredo Gonzáles pero ahí quedó el tema, nada más. Ahora, en estos momentos, ni loco. Imposible. Olvídate”, dijo.

A su vez, Jefferson Farfán aprovechó en hacerle la misma pregunta al lateral del Rayo Vallecano, quien no descartó jugar en Universitario de Deportes. “Yo no lo sé, salí de Cristal, campeoné, me gustaría volver, pero quizá en Cristal haya un lateral con proyección y no lo quieren tapar y quizá no me quieran”, respondió.