¡LO APOYA! Jefferson Farfán defiende a Jorge Fossati y pide paciencia

El exfutbolista Jefferson Farfán opinó sobre la situación actual de la selección peruana en las Eliminatorias al Mundial 2026, destacando la importancia de trabajar en un cambio generacional.

En declaraciones a Gol Perú, la ‘Foquita’ pidió paciencia a los hinchas y respaldo al técnico Jorge Fossati, a quien calificó como un "gran entrenador" que necesita tiempo para obtener resultados positivos.

"Me quedo tranquilo, esto es un cambio generacional. También le pasa a Chile. Tenemos que ser pacientes para ver este cambio con jugadores muy jóvenes que deben acostumbrarse a este nivel. Pensar en el futuro, no a corto plazo, porque el 'profe' no la tiene fácil, pero creo que tenemos un gran entrenador y hay que darle tiempo", expresó Farfán.

Farfán también destacó la necesidad de reforzar el trabajo en las divisiones menores para garantizar el desarrollo de nuevos talentos. "Hay que apoyar mucho al fútbol de menores. Creo que hay talento, pero se necesitan herramientas para que puedan cumplir sus sueños", dijo.

El exdelantero resaltó los avances en infraestructura deportiva, como mejores canchas, y exhortó a los jóvenes futbolistas a aprovechar las oportunidades. Además, enfatizó la importancia de factores como una buena alimentación y planificación para el crecimiento profesional.

Sobre el club de sus amores, Alianza Lima, Farfán elogió la decisión de apostar por un proyecto deportivo con figuras identificadas con la institución, como Franco Navarro (director deportivo) y Wilmar Valencia (director de divisiones menores).

"Me parece espectacular. Alianza tiene un ADN en el juego, eso no se puede cambiar. Ahora se ven pocos jugadores de la cantera jugando, pero esperemos que este proyecto dé frutos", afirmó.

