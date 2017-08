Jefferson Farfán confirma buen ritmo de juego y califica de 'justa' su convocatoria

Jefferson Farfán viene cumpliendo notables actuaciones con el Lokomotiv de Rusia. Dicho rendimiento hizo posible que Ricardo Gareca lo llame a la selección para los duelos frente a Bolivia y Ecuador por Eliminatorias.

La ‘Foquita’ sabe que el llamado para volver a vestir la ‘blanquirroja’ es una recompensa a su esfuerzo puesto que, a su entender, es justo.

"Tengo el ritmo de juego que me permite volver a mi selección y estoy muy motivado”, expresó el delantero peruano a la página oficial del Lokomotiv Moscú.

"Tuve una lesión que me complicó estar en la selección peruana. Nunca he tenido problemas con los entrenadores. Poco a poco fui mejorando mi nivel y eso me ha conducido a volver a la ‘bicolor’", recalcó Farfán.

Jefferson Farfán se encuentra motivado. En el último partido de su actual equipo, el jugador nacional brilló y anotó un tanto. Tras ese gol suma tres ‘pepas’ en lo que va de la temporada 2017/2018.