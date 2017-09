Jefferson Farfán sobre su desempeño: "Creo que pude ser mejor"

Jefferson Farfán es un jugador al que muchos aplauden por su calidad futbolística y por la carrera que llevó en Europa. Si bien muchos consideraban que ya estaba al borde del retiro, eso no fue así pues la ‘Foquita’ volvió a coger ritmo y ahora brilla en el Lokomotiv Moscú.

Es por eso que luego de casi año y medio fue convocado a la ‘bicolor’ y ahora tras haber disputado un partido representando al país que lo vio nacer reflexiona sobre su presente y lo que sucedió en su pasado.

"Creo que pude ser mejor. Tuve lesiones que fueron complicadas y no me ayudaron mucho. Estuve casi tres años lesionado. Me complicó mucho todo esto, pero me siento orgulloso de mí mismo por lo poco que he conseguido”, señaló Farfán en diálogo con Movistar Deportes.

“No es fácil haber jugado en el PSV mucho tiempo lejos de la familia. Hay gente que piensa que es fácil estar en Europa”, agregó.

“Yo tenía en la cabeza que quería jugar en las mejores ligas, la Champions y con los mejores futbolistas del mundo. Mi sueño era cruzarme con jugadores como Cristiano Ronaldo y Ronaldinho, y gracias a Dios tuve la oportunidad de lograrlo”, sostuvo la ‘Foquita’.

A su vez, también habló sobre el próximo duelo de la selección peruanapues tocará afrontar un duro duelo en Quito frente a Ecuador por las Eliminatorias a Rusia 2018.

“A Quito vamos a ir a sacar un resultado positivo, con la esperanza de ganar y, si no se puede, robar lo máximo posible. No me preocupa la altura, ya he jugado ahí. En estas finales, lo que más te preocupa no es la altura, sino sacar los tres puntos”, sentenció.