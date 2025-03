Jean Pierre Archimbaud y su mensaje de aliento tras sufrir fractura de radio

Jean Pierre Archimbaud sufrió, durante el partido ante Cristal del último sábado, una rotura del radio por lo que deberá ser operado, situación que no amilana al volante de Alianza Lima, quien aseguró que el tiempo pasará rápido y será necesario para volver más fuerte de lo que es.

El último fin de semana, Archimbaud salió como capitán del equipo íntimo ante Sporting Cristal y eso le sirvió como un plus para demostrar toda su capacidad de liderazgo.

Lamentablemente el infortunio para el jugador se hizo presente en el Estadio Nacional, porque en el minuto 45 sufrió una lesión que lo hizo salir del campo de juego.

Jean Pierre Archimbaud salió a presionar alto y se encontró en una dividida con Jesús Pretell. En ese intento por ganar la pelota terminó lanzándose para desviar la pelota con la cabeza y se apoyó en su brazo izquierdo, que terminó doblándose hacia adentro y quedó postrado en el césped.

El volante abandonó el campo por sus propios medios, pero protagonizó una escena muy triste cuando se le vio en el banco de suplentes llorando sin cesar con sus compañeros tratando de tranquilizarlo.

Según los diagnósticos se confirmó que el mediocampista sufrió una la rotura del radio, por lo que deberá ser sometido a una intervención quirúrgica en los próximos días.

“Voy al máximo, bien o no tan bien, iré siempre al frente, queriendo ir por más, ayudando al que tenga al lado y dejando la vida en cada jugada... Jamás pensé que la del último sábado iba a ser tan dolorosa”, escribió.

Agregó: “De corazón, infinitas gracias por los mensajes y muestras de cariño que he recibido, los valoro un montón. El tiempo pasará rápido y será el necesario para volver más fuerte de lo que soy. Papalindo y La Virgencita me cuidan en todo momento. No hay tiempo malo para la gente buena”.

Todavía no se ha determinado el tiempo que Jean Pierre estará fuera de los campos, pero se cree que será de dos a tres meses.

