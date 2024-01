Jean Ferrari, administrador de Universitario de Deportes, declaró sobre los desmanes ocurridos por presuntos hinchas tras la ‘Noche Crema’ y, aunque se mostró de acuerdo en prestar apoyo y dialogar con los vecinos afectados, indicó que el tema se ha tratado como un “show”.

En ese sentido, el dirigente aclaró que Universitario cumple con las condiciones necesarias para realizar eventos deportivos en coordinación con la Policía Nacional y las municipalidades, donde se establece incluso un perímetro de protección.

“En este caso el plan de seguridad funciona bien, la policía no solo cubre la zona sino 500 metros de perímetro del lugar del evento”, dijo.

Agregó que, cuando las cosas (desmanes) suceden dentro del perímetro, “sí hay una responsabilidad del club, cuando está fuera del perímetro ahí tiene que haber responsables y evidentemente las municipalidades tienen que tomar cartas en el asunto”.

Sin embargo, Ferrari cuestionó cómo se ha tratado la noticia en la prensa y por los vecinos denunciantes, lo que le hace creer que es “digitado”, sin decir por quién.

“Me sorprende que sea de esta manera que se está enfocando esta situación. Más me parece digitado que realmente un problema, que se tiene que erradicar, pero no en forma de show. Estoy acá y no veo más prensa como la que salió hoy en la mañana, no veo a los vecinos que tenían pancartas, vengo a encarar la situación”, expresó a 24 Horas.





Finalmente, indicó que la delincuencia es un problema nacional y no solo de un club, pero aclaró que están dispuestos a realizar coordinaciones.

“Tampoco nos pueden decir que solucionemos un problema que es un problema nacional, estamos dispuestos a colaborar, a dialogar, pero no vamos a permitir que se hagan campañas y luego desaparezcan”, finalizó.

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.





VIDEO RECOMENDADO

Poder Judicial dictó 18 meses de prisión preventiva contra el ‘Monstruo de Huacho’ por el asesinato de dos hermanas.