Luego del partido en el Monumental entre Universitario y Melgar, barristas del club merengue y de Alianza Lima se enfrentaron en Santa Anita a balazos y dos niños resultaron con impactos de bala.

Tras el episodio de violencia, la presidenta Dina Boluarte deslizó la posibilidad de que los partidos de la Liga 1 se jueguen a puertas cerradas, es decir, sin público.

Entonces, el administrador de Universitario, Jean Ferrari, se mostró contrario a esta eventual medida que dictaría el Ejecutivo.

“La solución no es cerrar estadios o tribunas, tenemos que hacer un planteamiento hoy, que vaya acorde con el momento”, dijo Ferrari a su llegada a la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros, donde se tocará el tema de la violencia.

Asimismo, consideró que este problema es uno que va más allá del deporte y son varias autoridades y sectores los que deben intervenir.

“Es responsabilidad de todos, no solo de los equipos de fútbol. Hay que involucrar a las autoridades para encarar y cortar esto ya de raíz, no que quede en un simple comunicado (...) esto no es de hoy, esto es de hace muchos años atrás. Es lamentable ver que se pelean o se matan por banderas o instrumentos musicales”, expresó.

