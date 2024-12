Jean Ferrari no buscará ser ratificado para un periodo adicional en la U

El administrador del Club Universitario, Jean Ferrari, se pronunció este viernes luego de que el ministro de Economía, José Arista, anunciara que no será removido del cargo por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

Horas antes del pronunciamiento de Arista, el dirigente deportivo anunció que su salida era inminente debido a la decisión de un "comité armado de manera exprés".

Ferrari dijo que celebra las palabras del ministro y consideró que si el tema ha sido tratado en un Consejo de Ministros es porque es un problema del Estado. Además, el dirigente aseguró que no solo se le filtró información sobre su presunta inminente destitución como administrador de la U, sino que cuenta con la foto del acta.

"Sí, claro, Yo tengo el acta. Hoy, tener un celular y tomar una foto a un documento es muy fácil", manifestó en entrevista con RPP.

El administrador crema cuestionó la presunta decisión de destituirlo debido a que fue ratificado en septiembre de este año. En ese sentido, indicó que la ley "te da 3 años forzosos y las tres causales para que pueda dejar el cargo es muerte, renuncia o invalidez física mental".

Corrupción en Sunat

Ferrari aseguró que su supuesta destitución se debería a funcionarios corruptos dentro de Sunat. Así, consideró que estas personas buscan aprovecharse de Universitario.

"Creo que dentro de SUNAT hay mucha corrupción, así como lo hay en Indecopi. En estos sectores hay gente muy corrupta y han visto en Universitario una plataforma muy atractiva, muy jugosa", afirmó.

El dirigente consideró que su salida se habría "cocinado" desde que su club salió campeón en 2023. "Desde ahí empiezan a hacer un seguimiento para apoderarse del club. Intereses políticos, económicos", dijo a RPP-

Ferrari aseguró que "la situación de Universitario está al pendiente de que, mediante a un documento de SUNAT. simplemente siga la línea de la ratificación".

No descarta la política

Jean Ferrari anunció que no buscará ser ratificado para un periodo adicional como administrador: "Desde hoy digo imposible".

El dirigente manifestó estar "enfocado en Universitario". No obstante, consideró que algunas personas "ven peligroso" que ingrese política. Y no descartó postular a un cargo público en las elecciones generales de 2026: "Cuando termine mi periodo en Universitario daré un siguiente paso. La política me interesa, vengo de familia política, pero no es mi prioridad".

