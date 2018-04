Jean Deza: "Donde he jugado he marcado la diferencia"

Tras reaparecer en el fútbol peruano con la camiseta de Sport Huancayo , Jean Deza espera recuperar el tiempo perdido y demostrar sus capacidades en representación del 'Rojo Matador'.

"Todos saben la calidad de jugador que soy, me siento comprometido con mi equipo", destacó el atacante este jueves en diálogo con radio Ovación.

El delantero nacional volvió a competir en el triunfo huancaíno sobre Cantolao por el Torneo de Verano , luego de quince meses de inactividad, y ahora señala estar listo para encaminarse por buen rumbo.

"Uno es consciente del jugador que es, me he equivocado pero no quiero hablar de eso, porque donde he jugado he marcado la diferencia", acotó.