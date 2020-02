Le hace gracia todo. Jean Deza, aún futbolista de Alianza Lima, sigue en el ojo de la tormenta tras ser ‘ampayado’ por tercera vez por ‘Magaly TV, la Firme’. Luego de que Pablo Bengoechea, entrenador del cuadro blanquiazul, rechazara el comportamiento de su dirigido, el jugador fue captado riéndose mientras ve imágenes protagonizadas por él mismo en el programa de espectáculos.

En fotografía, que se ha viralizado rápidamente en redes sociales, el atacante luce parado, con los brazos cruzados y sonriendo plácidamente mientras observa el programa de Magaly Medina en un televisor.

La instantánea ha generado varios comentarios por parte de hinchas de Alianza Lima, quienes repudian su actitud y exigen que Deza no continúe vistiendo la camiseta blanquiazul.

Bengoechea decepcionado

Pablo Bengoechea fue contundente para confirmar que Jean Deza no será convocado para el partido contra Deportivo Municipal y que eso ha perjudicado el trabajo de Alianza Lima, que contaba con la presencia del ‘Ratón’, según confirmó el propio entrenador, en el equipo titular. El técnico blanquiazul no se guardó nada.

“Había empezado la semana con posibilidades de estar. El fin de semana que fuimos a Cajamarca el futbolista llama la atención por lo que no hace fuera de la cancha y eso no nos gusta, si perjudica la imagen del club, gusta mucho menos. Deza ha vuelto a perjudicar la institución y de cara a sus compañeros no se ha portado bien”, dijo el estratega uruguayo.

Bengoechea sin argumentos para defender a Jean Deza