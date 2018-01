Javier Mascherano decidió irse del Barcelona en busca de mayor continuidad para poder llegar en óptimas condiciones al Mundial de Rusia 2018 . El jugador argentino destacó por muchos años en la escuadra azulgrana; sin embargo, en diálogo con Gerard Piqué para ‘The Players Tribune’, admitió que nunca imaginó jugar de central.

“En mi vida pensé que iba a acabar jugando de central. Mi etapa en el Barcelona es de bastante contraste, porque fueron los mejores años de mi carrera, donde más pude disfrutar, donde me he sentido pleno como futbolista, pero no he podido jugar en mi posición, y eso como que te queda el vaso medio vacío”, expresó.

Mascherano sostuvo que ello muchas veces pasó por su cabeza y es por eso que se le presentaron varias dudas antes sobre su permanencia en el club catalán.

“Es lo que me tocó, quizás hubiese preferido algo distinto muchas veces. Cuando tuve dudas de irme antes, fue por eso. Nadie sabe lo ingrato que es jugar de central en el Barcelona, un error se paga demasiado caro”, sentenció el jugador.