James Rodríguez sobre Zidane: "Sigue siendo mi ídolo"

James Rodríguez , en diálogo con El Chiringuito, se refirió a lo que vivió tras concretarse su salida del Real Madrid para llegar al Bayern Munich . El volante colombiano aseguró que pasó por un momento muy duro pues estaba en el club que quería.

"Fue triste, duro... Era mi sueño, pero el fútbol es así. En un momento estás donde quieres, luego no, después vuelves... La salida para mí fue dura. Los números estaban ahí, pero cada entrenador tiene a sus jugadores, sus gustos... y eso es respetable”, señaló.

Al ser consultado sobre la imagen que tiene de su ex entrenador, Zinedine Zidane , sostuvo que respeta los gustos que tiene y que no considera que su accionar (de mantenerlo por mucho tiempo en el banquillo) fuera injusto.

"Sigue siendo mi ídolo. Fue un jugador top, con mucha calidad. No sé si hubo feeling o no. Cada entrenador tiene sus gustos y lo respeto. No se puede decir que fuera injusto. Pero yo cuando entraba hacía cosas buenas, interesantes... Pero no se debe pensar más”, sentenció.