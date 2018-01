James Rodríguez reveló detalles de su salida del Real Madrid

James Rodríguez salió por la puerta falsa del Real Madrid. Tras no gozar de la confianza de Zinedine Zidane, el mediocampista optó por seguir su carrera en el Bayern Munich.

Luego de unos meses, el volante se animó a revelar detalles de su salida del cuadro merengue. En conversación con ' El Chiringuito', el futbolista 'cafetero' contó todo sobre su alejamiento del elenco madrileño.

"Mi salida fue triste y dura porque era mi sueño. Sin embargo, el fútbol es así. Un año estás en el lugar que quieres, al otro ya no", manifestó el ganador de la Bota de Oro del Mundial Brasil 2014.

Rodríguez también descartó tener problemas con 'Zizou', quien lo dirigió en su última etapa en el Madrid.

"Sigue siendo mi ídolo. Fue un jugador 'top', con mucha calidad. No sé si hubo 'feeling' o no, pero cada entrenador tiene sus gustos y lo respeto. No puedo decir que fuera injusto. Yo cuando entraba hacía cosas buenas e interesantes, pero no hay que darle más vueltas", precisó.