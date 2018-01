James Rodríguez enterneció a sus fans de Instagram tras la difusión de una fotografía en donde realiza un peinado a su pequeña hija llamada Salomé mientras ella se mira al espejo.

"De esos momentos que quieres que duren para siempre", escribió el volante colombiano como mensaje de la postal, que ya tiene más de un millón de 'Me gusta' y además afectuosos comentarios de sus seguidores.

“Ayy no... definitivamente bellísimo" , "Qué hermosura de papá", "Divinos", "Me encanta", "Nada se compara con los momentos con los hijos. Esos tienen un valor muy alto y no regresan nunca", fueron algunos comentarios de sus fans.

La estrella colombiana del Bayern Múnich ha demostrado en inmunerables oportunidades ser un papá consentidor y muy cariñoso con su heredera.