“Zizou, abre los ojos”, fueron muchos de los comentarios en redes sociales el sábado después de la victoria del Real Madrid frente al Granada por 4 a 2 con goles de Benzema, Hazard, Modric y James Rodríguez. En este último jugador nos vamos a concentrar.

El colombiano ingresó en los últimos 10 minutos como el tercer cambio de Zinedine Zidane y ese tiempo le bastó para anotar el cuarto gol que celebró con un grito de desahogo, pues volvió a marcar con la camiseta del Real Madrid.

James no es titular y siempre la ha tenido difícil en la ‘Casablanca’, sin embargo nunca se ha discutido su calidad. Quizá antes no tuvo un espacio y los resultados respaldaban a un equipo conformado. Actualmente, la situación ha cambiado. Los merengues no pasan por su mejor momento y la estabilidad no es su mejor aliado, a pesar de ser únicos punteros de LaLiga.

Hoy más que nunca, es su oportunidad. Lo poco que ha jugado, ha sido suficiente para demostrar que su prioridad es hacer historia con el Real Madrid y que su presencia es positiva para el equipo.

El conjunto de Zidane volverá a la acción el 19 de este mes ante el Real Mallorca por la fecha 9 de LaLiga y tres días después, visitará al Galatasaray de Falcao García para disputar el tercer partido por Champions League, competencia en la cual necesita sumar con urgencia ya que el último del grupo.

James ha demostrado que su cabeza y sus ojos están puestos en el equipo merengue, y merece ser titular. Ahora le toca a Zidane voltear y abrir los suyos. ¡Zizou, abre los ojos!