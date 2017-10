Jaime Montenegro: "La reventa se ha visto brutalmente golpeada" [ENTREVISTA]

Muchos agotaron esfuerzos en la venta de entradas para el Perú-Colombia y —lógicamente— pocos celebraron la conquista de su objetivo tras el proceso. La primera experiencia de compra exclusivamente electrónica para acompañar a la selección peruana representó una contundente medida contra la reventa; sin embargo, también permitió la descentralización de la oferta —si acaso no es importante— y se convirtió en un considerable precedente para combatir los misterios sobre el comercio online que aún atormentan a los consumidores.

"La reventa se ha visto brutalmente golpeada", explica Jaime Montenegro, gerente de comercio electrónico de la CCL. "No se elimina, pero sí se minimiza", asegura en diálogo con Perú21.

Las limitaciones técnicas quedaron desnudas, ¿estábamos preparados para el cambio?

-Cualquier expectativa que se haya generado en el equipo técnico de Teleticket el día de ayer, se ha visto totalmente superado. En la Cámara de Comercio de Lima opinamos que ha sido una decisión acertada que la venta de las entradas sea online, era un riesgo y en definitiva, sea cual sea la modalidad de la venta de entradas, iba a haber un descontento muy importante en cierto sector de la población. Si 300 mil personas se conectaron, que es un número aproximado, para 30 mil entradas disponibles, estamos hablando que el 90 % no consiguió entradas

¿Al margen de los problemas, se cumplieron los objetivos?

-Esperamos un comunicado oficial de Teleticket, pero lo que nosotros hemos podido observar es que hay gente de Chiclayo, Trujillo, Arequipa, Huancayo, Piura o Lima, que sí ha comprado su entrada a un precio real. El Estadio Nacional, que hace una semana estaba lleno de revendedores que habían copado las veredas para acaparar las entradas y venderlas a precios exorbitantes, está vacío.

"(...) Este es un paso que tarde o temprano se tenía que dar. En Argentina, para el partido del jueves con Perú, las entradas se agotaron en dos horas y el 100% se vendieron vía online. En Chile, Brasil, Colombia, o en la FIFA para el Mundial, sucede lo mismo. El nivel de penetración de Internet en el Perú es el 70%. La gente sabe lo que ocurre en otros países y era penoso que para conseguir entradas, la única opción posible era acampar una semana antes en el Estadio Nacional", agrega Montenegro.

Se critica que muchos peruanos no tienen la posibilidad de concretar una compra virtual...

-En el Perú, de acuerdo a un estudio de mercado que realizó este año IPSOS Apoyo, hay 3 millones de compradores online. Estamos hablando del 10 % de la población y es un número que sigue creciendo. Decir que el peruano promedio no está acostumbrado a comprar por Internet ya no es tan cierto, hay un número importante que se acostumbró, de hecho mucha gente, de todos los estratos, utiliza esta alternativa para todo tipos de servicios. Por ejemplo, en El Agustino hay un supermercado online que vende exclusivamente por Internet y le va bastante bien.

¿Debería ser una determinación irreversible?

-Hay realidades cercanas en las que la venta online te democratiza la venta, lo que hay que hacer es mejorar el servicio. Una de las cosas que considero, a nivel personal, es que la FPF podría abrir un concurso público para que no solamente el proveedor actual, sino varios proveedores con presencia en el mercado peruano, postulen y presenten su propuesta para brindar este mismo servicio. Organizamos desde el 2012 las campañas Cyber Days, que son eventos de venta muy masivos. Existen portales peruanos, dirigidos por técnicos peruanos, que en dos días de un Cyber Days, tienen 5 o 6 millones de visitas y están preparados tecnológicamente con equipos técnicos, comerciales, de atención al cliente, para atender un evento de estas características. Entonces, existen alternativas de plataformas de ventas para la FPF y habría que hacerlas competir para ver quién genera una mejor propuesta y finalmente el usuario se vea beneficiado con un mejor servicio. No quiero desmerecer el trabajo que ha hecho la empresa actual, porque creo que, al margen de todo, ha hecho un buen trabajo. Evaluaremos la situación en los días posteriores, en base a toda la información que podamos conocer al respecto, y formaremos una opinión mucho más concreta. Por ejemplo, en los Cyber Days, en el 2017, en las empresas que participan ya no se habla de cola virtual. Hay portales muy potentes de comercio electrónico en el Perú que podrían competir con el proveedor actual.

¿Era el momento preciso?

-Fue una decisión, si bien es cierto, abrupta, pero las circunstancias lo obligaban y en tecnología se necesita experimentar para tener métricas y poder medir y mejorar para adelante. Era el momento adecuado, hay un aprendizaje que queda con los equipos técnicos que han estado trabajando en esta plataforma virtual, con la dirección de esta empresa, que seguro va a tomar decisiones importantes para mantenerse con la preferencia. Estoy seguro que en el siguiente proceso eliminatorio no vamos a ver una situación similar a la que sucedió el día de hoy, pero a finales del 2021, si Perú tiene nuevamente opciones de clasificar, vamos a ver un evento, tal vez, incluso mucho más mayúsculo. Es importante estar preparados, acostumbrar a la gente a la venta online.

¿Fue el mayor proceso de venta a nivel electrónico para un espectáculo?

-Definitivamente, por la expectativa que se generó, por la gran cantidad de gente que estaba con la ilusión de adquirir una entrada, por el corto tiempo de preparación que tuvieron los equipos técnicos de la empresa proveedora de este servicio. Al margen de todas las limitaciones, es muy loable todo lo que se ha hecho y lo más reconfortante es que gente de todo el país, incluso en el exterior, pudo acceder a las entradas.