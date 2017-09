Ivan Rakitić: Su gran historia de amor y motivación

Ivan Rakitic, futbolista del Barcelona, es uno de los mediocampistas más destacados a nivel mundial. El volante es talentoso en la cancha y exitoso en el amor, sin embargo, esto no siempre fue así.

En conversación con 'El Larguero', el jugador se animó a contar su historia de amor con Raquel Mauri, quien es su actual esposa.

Su relato se remonta a la época en la que vestía la camiseta del Sevilla, su primera experiencia en España.

“El primer día que llegué a Sevilla conocí a la que hoy en día es mi mujer. Ella era camarera. Trabajaba en el bar que estaba al lado del hotel de Sevilla. Y ese día había llegado tarde recuerdo. El siguiente día tenía que ir a hacer las pruebas médicas para firmar el contrato con Sevilla, así que no tenía muchas ganas de dormir. Le he dicho a mi hermano que fuéramos al bar para tomar algo. Ahí fue cuando vi a la que hoy es mi mujer, Raquel”, manifestó Rakitic.

El jugador 'culé' no la tuvo fácil y nunca perdió la esperanza de conquistar Mauri. Por esta razón, visitaba el bar a diario y pedía siempre lo mismo.

“La vi y le he dicho a mi hermano que teníamos que quedarnos aquí. Le dije que me casaría con esa chica, así de rápido. Con solo verla. Ese primer día no hablamos nada porque yo no sabía nada de español y ella no entendía inglés. Viví tres meses en el hotel y todos los días iba a verla al bar. Pedía una Fanta y café con leche para que pudiera estar más tiempo ahí con ella (risas)”, precisó.

Según Rakitic, su esposa lo llegó a rechazó alrededor de 30 veces, no obstante, el jamás bajó los brazos.

“No me lo hizo nada fácil. Llegué en enero a Sevilla y la primera vez que salimos juntos fue hasta agosto. Fueron casi ocho meses de espera. Nunca me dijo que no, pero me decía que tenía trabajo o cualquier cosa”, expresó.