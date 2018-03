Isco: "En Real Madrid no tengo la continuidad que un futbolista necesita"

Isco Alarcón , volante del Real Madrid , lanzó una gran indirecta a Zinedine Zidane tras anotar tres de las seis conquistas que sellaron el triunfo de España sobre Argentina disputado en el Wanda Metropolitano.

El mediocampista fue la figura más destacada del compromiso amistoso y destacó la influencia de la confianza que recibe en 'La Roja'.

"Los partidos con la selección me dan la vida, aquí tengo la confianza del míster. En el Madrid quizá no me la he ganado, pero sigo teniendo mucha ilusión por trabajar, por seguir mejorando y por ser titular en mi equipo y en la selección. Tengo muchas ganas de demostrar que soy un buen jugador", declaró luego del comprimoso Isco para la cadena 'Telecinco'.

Posteriormente, el merengue elogió las oportunidades y el respaldo que que recibe de Julen Lopetegui, estratega de la selección de su país.

"Me lo demuestra con minutos, con partidos, es verdad que quizá en el Madrid no tengo la continuidad que un futbolista necesita y desea, pero hay grandes jugadores y como he dicho quizá el problema soy yo, que no me la he ganado, que no he sabido ganármela. Tengo ganas de seguir trabajando para demostrar al míster que puede contar conmigo", sentenció Isco.