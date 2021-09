El presidente del equipo ecuatoriano Liga Deportiva Universitaria (LDU) de Quito confirmó la llega del futbolista peruano Irven Ávila. En declaraciones a Depor, Esteban Paz indicó que una de las razones del fichaje del delantero es su capacidad para adaptarse a la altura.

"Mañana llega, a modo de préstamo. Pero tenemos opción para compralo. Tenemos una opción en diciembre y otra en junio. Tenemos buenas referencias de él en nuestro medio. El perfil de Irven nos asegura que se sabe adaptar bien a la altura", dijo a Depor.

El presidente de LUD detalló que el fichaje de Irven Ávila se tuvo que acelerar ya que el próximo miércoles culmina el mercado de pases en Ecuador. Por eso, el delantero, que hasta el momento viste la camiseta de Sporting Cristal, se perderá este martes el duelo contra Juan Aurich para viajar a tierras norteñas.

"Todo se dio de una forma rápida. El miércoles se cierra el libro de pases. Eso hizo que ayer (lunes) nos pongamos de acuerdo con Sporting Cristal, sabiendo que él tenía una propuesta de Qatar"

Por otro lado, Esteban Paz expresó que es consciente del mal momento por el que pasa su equipo y la llegada de Irven Ávila es su carta para mejorar la delantera y comenzar a hacer goles.

"Hemos visto su rápida adaptación a la altura, por su edad. No va a tener problemas en adaptarse. Viene a un equipo muy necesitado de resultados. Hay mucha presión de resultados". Por su parte, esta tarde Sporting Cristal ratificó la salida de Irvén Ávila y despidió al delantero en un nota publicada en su página web.

Sporting Cristal despidió a Irven Ávila

"Irven Ávila, viaja este martes a Ecuador para pasar los exámenes médicos y luego estampar su firma en su nuevo club: Liga Deportiva Universitaria de Quito", manifestó el cuadro celeste.

Irven Ávila agradeció a los directivos e hinchas de Sporting Cristal por su apoyo y aseguró que asume este nuevo reto como una oportunidad para mejorar su nivel futbolístico.

Primero agradezco a la institución, a los directivos. Me sentí muy contento de pertenecer a esta familia. A la hinchada que siempre estuvo alentándome en todo momento. Decirles que desde el primer día que llegué, siempre me esforcé para darles alegrías y espero que se queden con los mejores recuerdos. Sé que me voy a una institución seria y que me brindarán su apoyo. Trataré de ganarme un lugar, un espacio y de hacer goles que es lo que quiero. Después va a depender de mí para seguir mejorando