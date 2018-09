No se olvida de los suyos. Este domingo se juega el clásico de Porto Alegre entre Internacional vs. Gremio en un partidazo por los primeros lugares del Brasileirao. Y en todo ese contexto, Paolo Guerrero no se olvidó de sus compañeros y envió un mensaje de aliento vía Instagram en portugués.

El delantero peruano, quien se encuentra cumpliendo una suspensión por haber dado positivo en un control antidopaje en noviembre del 2017, no ha podido debutar con Internacional de Porto Alegre que lo fichó en agosto pasado, pero se dio tiempo para arengar a sus compañeros.

"Quiero desearle a mis compañeros un gran partido. Mucha suerte hoy en la cancha donde se va a luchar por los tres puntos. Y quiero mandar un gran abrazo para todo el hincha colorado", dijo Paolo Guerrero en un video publicado en sus historias de Instagram.

Internacional vs. Gremio se juega este domingo en el estadio Beira Río de Porto Alegre. Ahí, el 'Colorado' saldrá a defender por primera vez el liderato en la tabla de posiciones del Brasileirao ante su rival de la ciudad, el cual se mantiene al acecho de los primeros lugares.

Y el colorado aún tiene más presión porque Sao Paulo ganó este sábado a Bahía y momentáneamente es el líder del certamen, pero a la espera de lo que pase en el clásico gaucho de este domingo.