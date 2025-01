Crónica de una visita de lujo: La 'U' recibió al Inter de Messi

Ya era de noche, y en el Jorge Chávez, cientos de personas por su ídolo a las afueras del terminal. Muchos venían esperando por horas; algunos vieron el atardecer desde el estacionamiento, mientras que se iba congregando la multitud.

Finalmente, pasadas las 8 de la noche, salió su dios, acompañado de sus apóstoles, quienes, en su momento, compartieron junto a él un lugar en la élite del fútbol mundial. Lionel Messi, seguido de Luis Suárez, Sergio Busquets, Jordi Alba y Javier Mascherano —este último, el nuevo DT del equipo sensación de la MLS— se treparon rápidamente a un bus, que partió apresurado, perseguido por los fanáticos.

En el Swissotel, ‘humilde’ hospedaje escogido para la concentración de ‘Las Garzas’, el Inter Miami fue recibido por una muchedumbre aún más grande que la vista en el aeropuerto. Padres y madres al lado de sus hijos e hijas, jóvenes y otros un tanto mayores; todos querían acercarse al astro argentino, todos querían algo de Messi.

Hinchas vestidos con camisetas del Barcelona, Argentina y el Inter vieron llegar a la delegación del cuadro norteamericano. En el asiento de atrás del autobús, se encontraba ‘Lio’, observando y saludando a sus fieles seguidores, que, en ocasiones anteriores, (algunos de ellos) han llegado incluso a gritar sus goles con más fuerza que los de la misma Selección Peruana.

El diez iba sentado en la última fila, curiosamente, solo, pues su collera del ‘Barza’ viajaba más adelante. Sin embargo, nada le quitó la sonrisa, mientras que él y su equipo se preparaban para desembarcar, al mismo tiempo en que los hinchas coreaban su nombre.

La expectativa y la aglomeración se mantuvo hasta el día siguiente. Aficionados ansiosos, desde el exterior de las rejas del Centro Empresarial de San Isidro (donde se ubica el Swissotel), pasaban su día bajo el inclemente sol de enero, a la espera de que ‘Lio’ se asome a una ventana

ALGUNOS SE DECEPCIONARON

Lamentablemente, no todos cumplieron su sueño. Quienes adquirieron las entradas’ Hospitality’ —de más de 3,800 soles— se llevaron la sorpresa de su vida cuando llegaron al ‘meet and greet’, y pudieron percatarse que en el evento estaban los ‘cracks’ de Suárez y Busquets, pero no a quien realmente fueron a ver: Lionel Messi.

La decepción de los hinchas que pagaron la que probablemente sea la entrada más cara de la historia del fútbol peruano, ciertamente, opacó la fiesta. Asimismo, también le podría costar caro a la organización, ya que, días atrás, se había asegurado que el ocho veces ganador del balón de oro iba a estar presente en la firma de autógrafos. Si bien en las entradas no figuraba por ningún lado tal afirmación, el mensaje fue, cuanto menos, confuso, motivo por el cual Indecopi ya abrió investigaciones.

DE VUELTA A LO IMPORTANTE

El Estadio se llenaba, y las tribunas populares, que ya lucían más que cargadas, vibraron ante la salida del plantel de Universitario a realizar el trabajo precompetitivo. Caso contrario el de la visita, pues, a pesar de que se distinguían varias camisetas de ‘Lio’, en el Monumental llovió una acogedora cantidad de silbidos cuando el Inter salió a calentar. Definitivamente, se hizo sentir la localía.

¿Habrá pasado por la cabeza de Messi la última (y, hasta aquel momento, la única) vez que piso el césped del coloso de Ate? Por si no lo recuerda, fue en el agónico 1-1 que culminó con la histórica corrida del ‘Loco’ Vargas y el gol de Fano, el tanto más gritado de la ‘Era Chemo’. De vuelta a lo importante, el ‘cálido’ recibimiento se extendió a lo largo de todo el partido, limitándose, obviamente, a cuando la visita tocaba la pelota.

Imagen

Fue un duelo peleado; Messi y compañía, en un nivel técnico superlativo, pero este fue bien contrarrestado por el esfuerzo físico de los ‘Cremas’. No hubo mucha ‘pierna fuerte’, aunque nadie podrá decir que el equipo de las estrellas vino a Perú a trotar. De todas formas, las acciones se fueron calentando conforme corrían los minutos, y el 0-0 se mantenía; no obstante, el partido tampoco podría ser descrito como vertiginoso. Los 90’ terminaron en empate, y el encuentro se fue a penales. Finalmente, fue victoria (5-4) del Inter Miami de Lionel Messi.

De todas formas, el resultado nunca fue lo más importante. Los hinchas de la ‘U’ pudieron ver al equipo de sus amores enfrentarse a uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. Por 72 inolvidables minutos, pudieron gozar de su talento, verlo perder la pelota con la defensa ‘crema’, como también recibir algunas ‘chiquitas’. Una noche inolvidable.

