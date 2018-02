No pudo dormir. Ser hincha del club en el que juegas significa una doble responsabilidad. Werner Schuler se crió futbolísticamente con Universitario de Deportes . Es un 'Crema' de nacimiento y, como tal, sufrió por la última caída en el Clásico frente Alianza Lima .

Schuler cometió dos gruesos errores en el duelo, equivocaciones que desembocaron en goles del rival. No fue uno de los mejores partidos del zaguero, que cobró caro el mal desempeño.

El final fue un 3 a 1. Los de La Victoria se llevaron los puntos y hundieron a la 'U' al fondo de la tabla con apenas 2 unidades en 4 fechas. Luego del cotejo, el jugador 'Merengue' utilizó su cuenta de Instagram para mandarle un mensaje a la hinchada ¿Se lo podrán perdonar?

"Esta noche, en la que no puedo dormir. Quiero dejarle un corto mensaje a la hinchada de este club que tanto amo. El equipo dejó todo en la cancha, pero perdió por dos errores míos que marcaron la diferencia en el marcador", comienza escribiendo el defensa central.

" La responsabilidad es completamente mía. Estoy orgulloso de mis compañeros, aunque sé que les fallé y ellos no tienen la culpa de mis errores. Aunque las cosas salieron mal nunca me rendiré y seguiré dando la vida por este glorioso club, del cual me siento privilegiado de ser parte".

"En cada entrenamiento, en cada día me doy íntegro para mejorar todas las deficiencias que tengo, que son muchas. Pero hay algo en lo que nunca he fallado. Nunca he dado un pelota por perdida, siempre he dado todo dentro de la cancha por estos colores por lo que siento lo mismo que todos ustedes. Y por eso esto duele tanto".

"Gracias a todos ustedes. Universitario de Deportes merece mucho más. Tal vez no sea el gran jugador talentoso con el que todos quisieran contar, pero nunca me rendiré y seguiré dejando la vida cada segundo de cada minuto de cada día por este escudo que se merece muchísimo más de lo que podemos darle", finaliza.