Rigoberto Urán, un ciclista ‘cafetero’ que quedó subcampeón del Tour de Francia en el 2017, es noticia luego de compartir un polémico video en su cuenta de Instagram donde se le ve pidiéndole un beso a una azafata luego que le entregara un peluche por quedar tercero en la carrera Colombia Oro y Paz.

En la mencionada publicación se aprecia que el deportista incluso toca el hombro de la señorita. Si bien todo dura apenas 6 segundos, el contenido de inmediato causó impacto en sus seguidores que no dudaron en criticar su accionar catalogándolo de machista. Otros cibernautas, en cambio, defendieron a Rigoberto describiendo el hecho como algo cómico.

En España, en la próxima Vuelta ciclista, esta situación no se podría repetir pues siguiendo la pauta de otras organizaciones de carreras como el Tour Down Under de Australia, la Challenge de Mallorca, la Vuelta a la Comunidad Valenciana y la Volta a Catalunya; Unipublic, la empresa propietaria de La Vuelta a España, decidió impartir cambios en la entrega de premios en relación a sus azafatas.

Si bien ellas se mantendrán en el podio, ahora estarán acompañadas por unos auxiliares masculinos que colaborarán con la entrega de premios del certamen.