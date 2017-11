Gianluigi Buffon, de 39 años, es una de las más grandes estrellas del fútbol europeo. El legendario portero italiano se perderá la última Copa del Mundo que podía disputar

Italia empató 0-0 ante Suecia en el partido de vuelta del repechaje y los sueños del cancerbero, quien fue campeón en el Alemania 2006, terminaron por romperse, ya que perdió la chance de clasificar a su sexto Mundial.

Miles de fanáticos del balompié se han solidarizado con el lamento de Buffon, siendo respaldado por su carrera intachable.

Dani Alves, ex compañero del histórico arquero, no fue ajeno a ello y utilizó sus redes sociales para compartir un conmovedor mensaje de apoyo.

"No me gusta esta imagen, pero creo que en la vida, si no terminas, hay un reinicio y creo que solo puedes hacerlo por tu país y por ese deporte, Gigi. Abrazo grande y afectuoso", es el texto de acompaña una devastadora fotografía.