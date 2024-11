¿Insistir en un milagro o pasar la página?

“Matemáticamente, todavía podemos clasificar”, frase célebre que, lamentablemente, ha quedado grabada en la memoria colectiva del peruano con el paso del tiempo, como también es el caso de “tócame que soy realidad”, “por Dios y por la plata”, y “¿en qué momento se jodió el Perú?” (guardando las distancias existentes entre sus mensajes, contextos y autores).

Hoy, la nefasta calculadora ya ni siquiera es necesaria. El Mundial de Norteamérica —para el que se clasifican seis equipos y medio (el séptimo va al repechaje) de entre los diez países que componen la Conmebol— está fuera del alcance de la Selección Peruana, por más que la maldita aritmética aún no marque el final de la carrera. Salvo que los muchachos de Jorge Fossati gesten un triunfo histórico en Buenos Aires el próximo martes, alcanzar la pelea entre Bolivia y Venezuela (que hoy se ubican en un escalón por encima de nosotros) por el mágico séptimo puesto ha pasado, de ser complicado, a titánico. Casi imposible, hasta para los cálculos del más optimista experto en remontadas heroicas del deporte con mención en matemática pura.

Imagen Gran responsabilidad. Jorge Fossati debe liderar el recambio generacional.

Imagen Oportunidades. Años atrás, Gareca le abrió la puerta a una nueva generación.

No solo la Selección, sino el fútbol peruano en su pintoresca y compleja totalidad se encuentra atravesando una nueva crisis. Y sí, el caos, la desidia y las carpetas fiscales no son cosas nuevas. Después de todo, malos dirigentes siempre ha habido, desde los que creen que saben más que los técnicos o los que no son capaces de distinguir entre lo comercial y lo deportivo hasta los sinvergüenzas y corruptos: cada uno, con la complicidad de distintos personajes relacionados directa o indirectamente con el deporte, ha aportado su granito de arena para llegar hasta aquí. Sin embargo, la incertidumbre de estos tiempos es, sin duda, distinta —por no decir más perturbadora— a la de otros momentos.

Y ahora, ¿qué sigue?

Es innegable que la ‘Era Fossati’ no será recordada como una de las más prósperas de la Selección Peruana, pero está clarísimo que atribuirle al ‘Nono’ y a su comando técnico toda la responsabilidad de esta penosa situación sería, cuando menos, mezquino. No obstante, está en sus manos como también en las de Juan Carlos Oblitas, y cualquier burbuja de honestidad y verdadero amor por la Blanquirroja que emerja desde los escombros en la Videna, definir el rumbo de la Federación y del ‘equipo de todos’. El dilema, entre seguir apostando por lo que se tiene —que (no se confunda) hoy por hoy es lo mejor que hay— o jugársela por un recambio casi total constituye un debate que ya no debe ser postergado.

“La fe es lo más lindo de la vida” y la esperanza puede ser lo último que se pierda, pero incluso si aún existen o llegan a darse las chances de clasificar a la próxima Copa del Mundo, el equipo actual y el universo de jugadores ‘convocables’ de hoy en día no promete llevarnos muy lejos. Es obvio que hay excepciones y que, de seguro, muchos talentos podrían rendir más y alcanzar su potencial con un poco más de suerte, o si las cosas se comienzan a hacer ligeramente distinto, pero esto es fútbol.

Quienes tengan más para darle a la Selección destacarán y llegarán por sus propios medios, pero la convocatoria de nadie puede volver a estar ‘asegurada’. ‘El deporte rey’, el ‘juego bonito’ puede ser hermoso, pero lo que nunca dejará de ser es, al igual que la vida misma, injusto, tanto para los hinchas como para sus protagonistas. Si no, recuerde que ‘cracks’ y auténticos ejemplos deportivos, como José del Solar o Claudio Pizarro (solo por citar dos ejemplos), nunca llegaron a jugar un solo minuto de un Mundial.

Quizá es momento de darle la titularidad a los Noriegas, Quispes y Grimaldos; y la banca a los Castros, Goicocheas y Rojas, persignarse y probar. No importa qué partidos ni por cuánto se pierdan. Scouting, ensayo y error, cueste lo que cueste, hasta encontrar, por lo menos, la base del equipo del futuro. Si no, ¿cómo?