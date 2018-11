Sigue el Inglaterra vs. Croacia por la fecha 6 del Grupo 4 de la Liga A de la UEFA Nations League en el estadio Wembley, este domingo 18 de noviembre, desde las 9:00 a.m. (hora peruana) y 3:00 p.m. (hora local). La transmisión estará a cargo de DirecTV. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Inglaterra recibirá a Croacia en un duelo decisivo, que tendrá a España a la expectativa del desenlace. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que definirá al clasificado a la siguiente etapa.

Inglaterra vs. Croacia: horarios del partido



Ecuador - 9:00 a.m.

Perú - 9:00 a.m.

Colombia - 9:00 a.m.

México - 8:00 a.m.

Bolivia - 10:00 a.m.

Chile - 11:00 a.m.

Argentina - 11:00 a.m.

Uruguay - 11:00 a.m.

Paraguay - 11:00 a.m.

España - 3:00 p.m.



Las opciones de España no son complicadas de calcular. Solo un empate, un reparto de puntos entre Inglaterra y Croacia, les mete en la 'final four'. Un punto que terminaría con la agonía de la 'Roja'.

En contra de esos intereses, Inglaterra y Croacia dependen de sí mismas para alcanzar el objetivo que persigue España. Una victoria de uno y otro lado les metería en 'semis', con el condicionante de que la derrotada, además, llevaría acompañado el descenso.

Por ello, no hay experimento que valga. Quienes fueron derrotados en la final de la Copa del Mundo de Rusia variarán poco su esquema. Sola la baja obligada por lesión de Ivan Rakitic - elongación en el (músculo) semimembranoso de la pierna derecha- modificará el dibujo.



En su lugar se espera que entre Mateo Kovacic, aún sin asentarse como titular en el Chelsea. El verdugo de España, Jedvaj, seguirá ocupando el carril izquierdo, la referencia arriba la asumirá Andrej Kramaric y Luka Modric, quién si no, agarrará los mandos en el centro del campo.

Con Gareth Southgate en el banquillo, Inglaterra ha recuperado la esperanza de la mano de Harry Kane, quien volverá a la titularidad este domingo, y de la juventud de estrellas como Dele Alli, Marcus Rashford y Jadon Sancho.

Mientras que Inglaterra llegará motivado por una victoria (3-0)

en el amistoso ante Estados Unidos, Croacia se presentará entusiasmado por el triunfo (3-2) contra España.

Inglaterra vs. Croacia: probables alineaciones

Inglaterra : Jordan Pickford; Kyle Walker, John Stones, Joe Gomez, Benjamin Chilwell; Eric Dier, Jordan Henderson, Dele Alli; Marcus Rashford, Raheem Sterling y Harry Kane.

Croacia: Lovre Kalinic; Sime Vrsaljko, Dejan Lovren, Domagoj Vida, Tin Jedvaj; Mateo Kovacic, Marcelo Brozovic, Luka Modric; Ante Rebic, Ivan Perisic y Andrej Kramaric.

Con información de EFE