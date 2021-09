Tenemos motivos para celebrar porque la atleta peruana Inés Melchor se coronó como campeona en los 10 mil metro planos del Sudamericano de Atletismo, celebrado en La Videna (distrito limeño de San Luis).

Esta es la ventaja que la fondista Inés Melchor llevaba para la cuarta vuelta, cuando ya era virtualmente la ganadora del oro:

"Estoy contenta porque se logró lo planeado con mi entrenador Pedro Kim. La competencia fue muy dura pero se logró el objetivo", dijo Inés Melchor.

Inés Melchor se convirtió en tendencia en Twitter este sábado. Las reacciones por su victoria no se dejaron esperar:

A inicios de mayo pasado, Inés Melchor también rompió el récord nacional de los 10 kilómetros en el Payton Jordan Invitational, ganando así su clasificación a los Juegos Olímpicos de Río 2016.

La siguiente competencia en la que podremos ver a Inés Melchor será en los Juegos Panamericanos de Toronto (en Canadá). Sin embargo, en un principio pensó pese a que su participación pudo verse frustrada.

Sucede que hace un mes Inés Melchor pensó en renunciar a esta competencia pues el Comité Olímpico Peruano (COP) no la dejaba viajar con su entrenador.

"No me queda otra que renunciar, si el Comité Olímpico de mi país no me apoya, yo no tengo que seguir viajando a competencias sin mi entrenador", dijo en RPP en ese entonces.

"A ninguna competencia del ciclo olímpico lo han llevado a mi entrenador y ahora si me tiene bastante molesta. Hay demasiado abuso del COP", agregó Inés Melchor.

No obstante, la participación de nuestra campeona ya ha sido confirmada y participará tanto en la maratón como en los 10 mil metros el 18 de julio. Estaremos atentos a sus logros.