¡Indignante! Luis Rubiales sólo PAGARÁ UNA MULTA POR BESO FORZADO a jugadora

Luis Rubiales, exjefe de la federación española de fútbol, ​​fue condenado el jueves por agresión sexual por besar a la fuerza en los labios a una integrante de la selección nacional femenina después de que el equipo ganara la Copa Mundial Femenina de 2023.

El beso de Rubiales a la jugadora Jennifer Hermoso desató un escándalo nacional y profundizó los debates sobre el sexismo en el fútbol español.

El tribunal español absolvió a Rubiales de otro cargo de coacción. Por la condena por agresión sexual, se le impuso solo una multa de 10.800 euros, unos 11.270 dólares.

Increíblemente, el cuestionado personaje apelará la condena. La Fiscalía pedía dos años y medio de prisión para Rubiales.

En la sentencia, el juez José Manuel Fernández-Prieto ha señalado que el beso “no es la forma habitual de saludar a personas con las que no se tiene una relación afectiva”. Además, ha ordenado a Rubiales que no se acerque a menos de 200 metros de Hermoso durante un año. El tribunal ha dictado sentencia diciendo que no puede ponerse en contacto con Hermoso y que debe pagarle 3.000 euros por “los daños morales que le ha causado”.

"Quiero aclarar que, tal y como se vio en las imágenes, en ningún momento consentí el beso que propinó y, por supuesto, en ningún caso busqué alzar al presidente. No tolero que se ponga en duda mi palabra y mucho menos que se inventen palabras que no he dicho”; declaró Rubiales en su momento.

El sindicato FUTPRO, que representa a los intereses de los futbolistas profesionales, también se pronunció para exigir medidas contundentes contra Luis Rubiales.



