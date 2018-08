Shiva N'Zigou , ex futbolista gabonés de 34 años, decidió confesarlo todo. Tras dejar el fútbol, el deportista se unió a una iglesia evangelista, donde se animó a revelar su aterrador testimonio.

Ante su comunidad, N'Zigou reveló que su padre sacrificó a su madre para que su espíritu "ayudara a mejorar" su carrera futbolística.

"Mi madre está muerta y quiero confesar que fue sacrificada. Firmé muchos contratos y mi padre quería todo el dinero para él. Me dijo que iba a matar a mi madre. Yo me negué, pero lo hizo igual, lo hizo con el fin de que su espíritu me ayudara a mejorar en mi carrera futbolística", señaló el ex jugador del Nantes de Francia.

Además, N'Zigou, quien ostentaba el título de haber sido el futbolista más joven en anotar en una Copa Africana, confesó que este suceso fue un engaño.

"Tengo cinco años más. Mentí sobre mi edad cuando nos fuimos a Francia. Tenía 21 años y no 16", señaló.

Shiva N'Zigou también reconoció haber tenido relaciones sexuales con su tía, su hermana y dos hombres.

"Cuando era más joven, tuve relaciones en dos ocasiones con mi tía. También lo hice con mi hermana. Luego me acosté con un amigo y con otro hombre", aseveró el ex futbolista.

El testimonio de N'Zigou ha dado la vuelta al mundo y generado miles de comentarios por parte de los cibernautas, quienes han quedado conmocionados por su historia.