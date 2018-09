Iker Casillas vive un momento de paz en Portugal, donde defiende el arco del Porto, aunque a sus 37 años, sabe que debe tomar decisiones y ofrecer su experiencia al servicio del fútbol.

Por ello, el arquero español, exjugador del Real Madrid, admitió que cuando se retire, se dedicará a ser entrenador.

"No (ser entrenador de porteros). Si quieres ser entrenador, entonces no debes entrenar solo a porteros, tienes que pasar tu conocimiento a todos los jugadores. En mi caso, tuve la suerte de haber vivido mucho y sería bueno transmitirlo a todos los futbolistas", comentó en entrevista al medio lusitano 'Expresso'.

Iker Casillas no evitó tocar el tema de su edad. Es más, está consciente que cada día se acerca más el retiro, pero advierte que se siente muy bien en lo físico, como adelantando que podría jugar una o dos temporadas más.

"Vas pensando en lo que puede suceder dentro de algunos años, es ley de la vida. No me quedan 10 años de fútbol, creo que no puedo jugar hasta los 47. Cuando tenía 17 años creía que iba a jugar hasta los 27, y después hasta a los 32. Ahora, con 37, estoy más cerca de retirarme que de seguir jugando, tengo que disfrutar del tiempo en que todavía voy a estar aquí ", expresó.

"(Sergio Conceição, su entrenador) Es una persona muy disciplinada con el rigor, el tema del peso y la potencia. Con 37 años, me ha beneficiado tener un entrenador que exige que tengas un peso y una alimentación determinados, porque controlo más mi físico", agregó.

Casillas logró hace una semana el título 24 en su carrera y el segundo con el Porto, luego de coronarse en la Supercopa de Portugal.

