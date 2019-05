Iker Casillas tras ser dado de alta: "No sé lo que sea el futuro, he tenido mucha suerte" [VIDEO]

Este lunes, el portero español Iker Casillas fue dado de alta luego permanecer casi una semana internado tras sufrir un paro cardíaco en pleno entrenamiento con su actual club portugués, el Porto.

Al salir del hospital, el ex capitán de la selección española ofreció una pequeña conferencia de prensa para informar sobre su actual estado de salud y, sobretodo, para agradecer a todas aquellas personas que lo cuidaron en estos últimos días.

"Es difícil hablar pero hay que ser agradecido porque he tenido mucha suerte, no sé lo que me espera en el futuro. Quiero darle las gracias a mucha gente porque me he sentido querido", dijo Casillas.

De acuerdo con él, no sabía de la magnitud de los miles de millones de mensajes de fortaleza que muchas personas alrededor del mundo le enviaron. "Me emociono por las muestras de cariño", exclamó al borde de las lágrimas.

"No quiero olvidar agradecer al hospital y a la gente del Porto que contribuyó a que venga al hospital. Agradezco a los doctores que me hicieron el catéter", agregó.

El guardameta de 37 años subrayó que se encuentra "mucho mejor" y que su proceso de recuperación y reposo será "de un par de semanas o un par de meses". Según dijo, le "da igual" el tiempo que tome para poder recomponerse al 100%.

"Hay que esperar que el corazón se sentase y la cabeza también. Estoy bien. Lo puedo contar y lo pueden ver. Gracias a mi club, también", manifestó el arquero quien en todo momento estuvo acompañado de su esposa Sara Carbonero.

"No sé lo que sea el futuro pero creo que lo más importante era estar aquí y poder hablar tranquilamente", finalizó en medio de aplausos y gritos de ánimo.

Mira sus declaraciones aquí:

Iker Casillas

