Ignacio Scocco se convirtió en tendencia mundial tras su destacada participación en el compromiso que sostuvieron River Plate y Olimpo en el Monumental por la Superliga Argentina .

El atacante argentino adelantó al Millonario a los 56' del complemento gracias a una soberbia ejecución de tiro libre; sin embargo, su aparición más relevante se registró poco antes del desenlace.

A los 82' de la segunda etapa, 'Nacho' Scocco desparramó rivales en su paso rumbo al área del Aurinegro y eludió con jerarquía al portero Jorge Carranza para sentenciar la victoria local; con una jugada para el recuerdo.

"No es normal que se vean ese tipo de goles en el fútbol argentino donde, me parece a mí, es un fútbol de mucha fricción y contacto. No suele pasar que un jugador eluda haciendo un slalom a cuatro o cinco rivales, inclusive al arquero. Par mí fue una exquisitez, una obra de arte, en la cual él manifiesta todo su talento", destacó Marcelo Gallardo, estratega de River Plate, sobre la flamante obra maestra de Ignacio Scocco.