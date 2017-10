Las humildes palabras de Jefferson Farfán tras su show con Lokomotiv

Jefferson Farfán se lució a plenitud en la goleada a domicilio del Lokomotiv Moscú sobre Zenit con un doblete y una asitencia, sin embargo, para la 'Foquita' solo hubo una figura en San Petersburgo.

"No he sido el mejor del campo, sino todo el equipo. Todos trabajamos muy bien y mis estadísticas personales no son tan importantes. Sin embargo, anotar un doblete siempre es agradable. Esta actuación no es mérito mío", destacó el atacante peruano tras el triunfo de su equipo.

El delantero de la bicolor fue determinante en la victoria del Lokomotiv por la decimoquinta jornada de la Liga Premier rusa, resultado que permite el asenso del cuadro moscovita a la cima de la clasificación.

"Trataremos de repetir lo hecho en la primera rueda en la segunda, hay mucho trabajo por delante. Además del torneo local, tenemos la Europa League. Intentaremos ser los mejores en todos los compromisos", señaló Jefferson Farfán este domingo ante la prensa rusa.