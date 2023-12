Increíble, pero cierto. El futbolista brasileño Hulk anunció en sus redes sociales que será padre por segunda vez con su actual pareja, quien es la sobrina de su exesposa.

Givanildo Vieira De Souza, su verdadero nombre, anunció el embarazo de Camila Angelo, quien era considerada la sobrina preferida de Iran Angelo, su primera esposa, con quien tiene tres hijos.

“Solo paso a agradecerles por los innumerables mensajes que he estado recibiendo respecto al tema del embarazo de mi esposa. Otro hijo más, otra bendición que Dios me dio. Estoy muy agradecido con Dios. No fue una novedad para mi familia, para las personas más cercanas a mí”, expresó el jugador.

La relación entre Hulk y su sobrina fue portada de los diarios de espectáculos brasileños en el 2020, cuando ambos se casaron tan solo siete meses después que el futbolista se separara de Iran.





La consideraba una hija

Iran declaró por ese entonces a los medios que se sentía profundamente dolida por la unión de su sobrina con el jugador.

“Me despierto y me duermo sin entender por qué me pasó todo. El dolor es muy grande, a veces creo que me arrancará el corazón. Ella era una hija para mí”, declaró.

