Hugo Sotil: La vez que 'El Cholo' se escapó del Barcelona para darle a Perú la Copa América de 1975

Durante la década de los años 70, aunque Hugo Sotil brillaba con luz propia en el poderoso Barcelona, su pasión por la Blanquirroja lo llevaba a desafiar cualquier obstáculo.

Fue así que, en octubre de 1975, protagonizó una historia de sacrificio, valentía y amor a la camiseta nacional que quedaría grabada en la memoria del fútbol peruano.

Ese año, la selección peruana estaba a un paso de la gloria. Tras ganar 2-0 en el Estadio Nacional de Lima y perder 1-0 en el Campín de Bogotá, la final de la Copa América frente a Colombia se definiría en un tercer partido en Caracas, Venezuela.

Era el 28 de octubre, el mes morado, y la fe del país estaba depositada en los dirigidos por Marcos Calderón. Sin embargo, Hugo Sotil, una de las mayores figuras de la época, no podía estar presente. El Barcelona le negó el permiso para viajar.

En esos tiempos, el club español priorizaba sus intereses, y la idea de soltar a su estrella para un torneo continental era impensable. Pero el ‘Cholo’ no iba a quedarse de brazos cruzados. Su corazón peruano no se lo permitía.

"El Barcelona no me daba permiso. No es como ahora que la selección te necesita y tienes que ir sí o sí. Yo dije, me olvidé de la Copa América. Pero cuando se anunció el partido extra en Caracas, ya estaba pensando en cómo irme", relató Sotil en una entrevista para ‘La Fe de Cuto’.

Así fue que, tras jugar y ganar un partido contra el Racing de Santander un domingo, Sotil tomó una decisión histórica. Preparó sus maletas, llamó a su esposa para que le consiguiera un pasaje a Madrid y se fugó a Caracas dos días antes de la final.

Llegó a la capital venezolana el 27 de octubre. Nadie lo esperaba. Su llegada fue una sorpresa para todos, pero su presencia encendió el ánimo de sus compañeros.

No llegó con las manos vacías: llevó 30 relojes desde Barcelona y los repartía con una sonrisa entre el plantel. El sacrificio y el gesto lo decían todo: él estaba allí para ganar.

Marcos Calderón, sabiendo lo que significaba tener a Sotil, ajustó el esquema para darle libertad en el ataque. El 28 de octubre, Hugo Sotil fue titular. El ‘Cholo’, sin tiempo para entrenar, sin descanso y con el viaje encima, estaba listo para defender a su país.

A los 25 minutos del primer tiempo, la historia se escribió en letras doradas. Teófilo Cubillas disparó al arco colombiano, pero el balón rebotó cerca del punto de penal. Como si el destino lo hubiera guiado, Sotil apareció en el momento exacto. Con un potente zapatazo, envió el balón al fondo de la red. Gol de Perú. Gol de campeón. Ese gol fue suficiente para que la Blanquirroja levantara la Copa América. Perú era campeón continental.

